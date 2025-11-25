В Башкирию переехал перспективный киберспортсмен

В киберспортивном мире Уфы грядут перемены. Состав сборной команды Уфимского университета науки и технологий по компьютерному спорту значительно усилится. В Башкортостан переезжают перспективные игроки из других регионов России. Одним из них стал Артём Белокосов из Мордовии, который высоко оценил созданные в республике условия для развития киберспорта.

В киберспорте важна не только скорость реакции, но и стратегическое мышление, умение работать в команде и настойчивость в достижении цели. Артём Белокосов приехал в Уфу из Мордовии. Он занимается киберспортом почти десять лет, за его плечами победы в турнирах разного уровня. Теперь он студент Уфимского университета науки и технологий, где изучает математику и информатику.

В сборной команде спортсмены как из других регионов страны, так и со всех уголков Башкортостана. Как отмечают наставники, в вузе созданы хорошие условия для тренировок, а за успехи в киберспорте полагаются высокие стипендии. Также занятия физкультурой в вузе чередуются с компьютером.

Студенты не только увлечены компьютерными играми, но и активно работают над созданием собственных стартапов. Некоторые из них уже получили поддержку в размере 1 миллиона рублей.

В сентябре Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился со студентами Уфимского университета науки и технологий, обсудив перспективы развития компьютерного спорта в регионе. Команда вуза входит в число сильнейших в стране, подтверждая это высокими результатами на российских и международных соревнованиях, включая второе место на чемпионате России.