Обвиняемая в краже в Турции туристка вернулась в Башкирию

Жительница Башкортостана, которую турецкие власти обвинили в краже, сегодня утром вернулась на родину. В начале сентября Алия Миллер вместе с мужем и двумя детьми отправились в отпуск в Анталью. 13 сентября семья должна была вернуться, но за два дня до вылета ее обвинили в краже кошелька другой туристки, запретив на время разбирательств выезд из страны.

Прошло несколько судов, Алия пыталась связаться с женщиной, которая обвинила ее в краже кошелька, где было 800 долларов, но та не вышла на связь.

Эта девушка, как мне сказали, из Чебоксар. Я пыталась ей звонить, взяла телефон ее бабушка. Она не хотела со мной говорить. Меня жестко обвиняли, сказали, что на видео все видно. Алия Миллер, подозреваемая

Узнав о случившемся, Глава Башкортостана Радий Хабиров вмешался в ситуацию и оказал помощь соотечественнице, что способствовало ее возвращению. Правительство республики внесло залог 800 долларов и девушку отпустили. Разбирательства продолжаются. В случае, если вина Алии будет доказана, сумма залога уйдет на покрытие долга, а если суд встанет на сторону нашей соотечественницы, то заплаченные деньги турецкой стороне придется вернуть.