В столице Башкирии перекроют движение во время ярмарок

В городе в связи с предстоящими ярмарками на выходных перекроют участки нескольких дорог. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

В Демском районе будет ограничено движение на улице Правды – от улицы Таллинской до Ухтомского. Ограничения будут действовать 9, 10, 16, 23 и 30 октября с 07 до 16 часов.

Напомним, ярмарки состоятся с 9 по 11 октября по адресам. Жители и гости столицы смогут приобрести натуральные продукты домашнего производства. Их можно будет посетить с 10 до 16 часов.