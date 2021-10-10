Газовые заправки и производство авиадвигателей: итоги Петербургского газового форума для Башкирии

«Ростех» намерен построить в Башкортостане комплекс по производству и обслуживанию индустриальных двигателей. Об этом стало известно на 10-м, юбилейном, Международном газовом форуме, который прошёл в Санкт-Петербурге. Мероприятие является одной из крупнейших площадок для обсуждения вопросов и путей развития отрасли. Северную столицу посетила и делегация Башкортостана, которую возглавил Радий Хабиров.
Компрессор считается сердцем газовой заправки. Устройство, представленное на форуме в Северной столице, производят на уфимском предприятии. Эта установка для заправки автотранспорта метаном была разработан по заявке «Газпрома». Заявить о себе на международной площадке – возможность привлечь новых клиентов. Тем более, что покупателям отечественного оборудования для газовых заправок будет компенсироваться часть затрат.
Заправка газом для автовладельцев обходится дешевле, при этом вредных выбросов в атмосферу меньше. Башкортостан – опорный регион по развитию заправочной инфраструктуры компримированного газа и занимает 3-е место по их количеству в стране. Глава республики Радий Хабиров на встрече с руководством отраслевой компании согласовал строительство 5 станций уже в следующем году.
На форуме дали старт работе нескольких газовых заправок в стране, в том числе в селе Кармаскалы. Она позволит обеспечить компримированным газом автотранспорт, проходящий между Башкортостаном и Челябинской областью. 6 постов смогут ежедневно заправлять 400 единиц техники.
Стенд Башкортостана стал одним из самых креативных на форуме. Его собрали в виде нового поколения авиадвигателей марки АЛ-41 – они мощнее предшественников в два раза. Технические характеристики улучшены с учётом потребностей структур «Газпрома». Для них УМПО представит опытные образцы АЛ-41 на следующий год. Далее в планах выйти в серию. Одним из ключевых документов на форуме стало подписание намерения между компаниями «Ростех», «Газпром» и правительством республики о строительстве завода по производству и обслуживанию индустриальных двигателей. Открытие производства позволит создать в регионе 500 новых рабочих мест.
Еще один документ, под которым поставили подписи руководители компаний, решит вопрос подготовки специалистов отрасли. Будет разрабатываться программа обучения сотрудников УМПО и «Газпрома» по обслуживанию газотурбинных двигателей.
Немаловажная тема, которую еще раз обсудили на Питерском форуме, – газификация населения республики до 2025 года. Объём инвестиций в программу составит 13,5 млрд рублей. Это в шесть раз больше, чем за предыдущую пятилетку.