Газовые заправки и производство авиадвигателей: итоги Петербургского газового форума для Башкирии

«Ростех» намерен построить в Башкортостане комплекс по производству и обслуживанию индустриальных двигателей. Об этом стало известно на 10-м, юбилейном, Международном газовом форуме, который прошёл в Санкт-Петербурге. Мероприятие является одной из крупнейших площадок для обсуждения вопросов и путей развития отрасли. Северную столицу посетила и делегация Башкортостана, которую возглавил Радий Хабиров.

Компрессор считается сердцем газовой заправки. Устройство, представленное на форуме в Северной столице, производят на уфимском предприятии. Эта установка для заправки автотранспорта метаном была разработан по заявке «Газпрома». Заявить о себе на международной площадке – возможность привлечь новых клиентов. Тем более, что покупателям отечественного оборудования для газовых заправок будет компенсироваться часть затрат.

Есть программа субсидирования наших покупателей. Это и частные, и госкомпании. Если компания решила построить заправку, при приобретении газозаправочного оборудования можно получить субсидию. Со следующего года предпочтение отдается отечественному оборудованию. Вадим Даминов, директор Уфимского компрессорного завода

Заправка газом для автовладельцев обходится дешевле, при этом вредных выбросов в атмосферу меньше. Башкортостан – опорный регион по развитию заправочной инфраструктуры компримированного газа и занимает 3-е место по их количеству в стране. Глава республики Радий Хабиров на встрече с руководством отраслевой компании согласовал строительство 5 станций уже в следующем году.

В этом году вводим две станции. В следующем договорились, что их должно быть не менее 5. Сейчас проведем работу по подбору участков. Если все условия сложатся, в следующем году реализуем 5 объектов. Тимур Соин, генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо»

На форуме дали старт работе нескольких газовых заправок в стране, в том числе в селе Кармаскалы. Она позволит обеспечить компримированным газом автотранспорт, проходящий между Башкортостаном и Челябинской областью. 6 постов смогут ежедневно заправлять 400 единиц техники.

Стенд Башкортостана стал одним из самых креативных на форуме. Его собрали в виде нового поколения авиадвигателей марки АЛ-41 – они мощнее предшественников в два раза. Технические характеристики улучшены с учётом потребностей структур «Газпрома». Для них УМПО представит опытные образцы АЛ-41 на следующий год. Далее в планах выйти в серию. Одним из ключевых документов на форуме стало подписание намерения между компаниями «Ростех», «Газпром» и правительством республики о строительстве завода по производству и обслуживанию индустриальных двигателей. Открытие производства позволит создать в регионе 500 новых рабочих мест.

Самое главное, здесь были приняты стратегические решения. Мы поставили юридическую точку в вопросе кооперации республики, ОДК, в частности, нашего УМПО, и «Газпрома» в части изготовления двигателей для перегонки газа на магистралях «Газпрома» – так называемых АЛ-31СТ. И главное, мы договорились о разработке АЛ-41СТ – очень мощного двигателя, который как раз «Газпрому» и нужен. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Еще один документ, под которым поставили подписи руководители компаний, решит вопрос подготовки специалистов отрасли. Будет разрабатываться программа обучения сотрудников УМПО и «Газпрома» по обслуживанию газотурбинных двигателей.

В вопросах надежности, особенно такого продукта, как авиационный двигатель, нет мелочей. Важно, как он спроектирован, собран, кто проектировал. Нам важно готовить специалистов совместными усилиями. Шамиль Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа»