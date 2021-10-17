Торжественное собрание и креативные поздравления: как Башкортостан отметил День Республики

На неделе в Конгресс-холле «Торатау» прошло торжественное собрание, посвящённое Дню Республики. И это стало единственным крупным мероприятием, которое прошло 11 октября. В связи с пандемией все масштабные гуляния отменили. Тем не менее это не помешало жителям региона поздравить свой родной край с днём рождения.

Вместо тысячи слов. В одном из самых отдаленных от Уфы районов, Абзелиловском, креативно подошли к поздравлению с Днём Республики. Глава местной администрации Ильдар Нафиков вместе со своим заместителем Галимом Султановым сели за руль трактора и вспахали одно из полей. Результат работы можно было увидеть лишь с высоты птичьего полета. И вот что у них получилось.

В интернете видеоролики с поздравлениями выкладывали школьники и учителя, сотрудники библиотек, артисты, выходцы из Башкортостана, проживающие сейчас в других регионах и странах. Блогер Денис Ганеев со своим другом исполнили гимн республики прямо в машине.

Официальные мероприятия, приуроченные ко Дню Республики, прошли в Уфе. По традиции начались они с возложения цветов к памятникам Салавату Юлаеву и Шайхзаде Бабичу. Присоединиться мог любой желающий. А вот попасть на торжественное собрание в Конгресс-холле «Торатау» смогли не все. Кроме пригласительного, пропуском на мероприятие также служили термометрия, медицинская маска и сертификат о вакцинации. Без QR-кода на торжественное мероприятие по случаю Дня Республики не пропускали. В фойе Конгресс-холла «Торатау» гостей знакомили с народными промыслами и историей Башкортостана. О настоящем и будущем региона говорили со сцены.

Башкортостан, будто наш новый экспресс «Орлан», стремительно движется вперёд. И никакие пандемии не способны остановить нас. Мы стремимся только алға. Благодаря вам, дорогие друзья, всем жителям Башкортостана, вся республика сегодня – одна большая Өмә! Везде кипят стройки, возводятся жилые дома, социальные объекты, предприятия. В каждом районе, городе появляются новые дороги и мосты, благоустроенные дворы и подъезды, парки и скверы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе торжественного собрания, приуроченного ко Дню Республики, Радий Хабиров вручил государственные награды и почётные грамоты. Отметили и молодёжь, достойно представляющую Башкортостан на международной арене.

Я участвовал в компетенции «Архитектурная обработка камня». Я готовился к чемпионату на протяжении двух лет. Чемпионат Европы для нас всегда был сложным, потому что там более плотный камень, и, соответственно, его нужно постоянно заказывать и на нём тренироваться. Ильнур Шайхисламов, финалист европейского чемпионата WorldSkills

Несмотря на пандемию, регион выполняет социальные обязательства, строит жилье, больницы, школы, детские сады, дороги. Инвесторы заполняют особые экономические зоны, создавая рабочие места и новые производства. Аграрии совершают невозможное, даже в засуху вырастив и собрав более двух миллионов тонн зерна.

Где бы я ни был, везде говорят, что в Башкортостане живут радушные и трудолюбивые люди с сильным характером. Такое уважение с нашему народу я видел, например, совсем недавно во время визита нашей делегации в Казахстан, где гордятся дружбой с нашей республикой и хотят вместе творить масштабные проекты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Подтвердили это и представители братской республики, которые приехали поздравить Башкортостан с государственным праздником. Соперничать регионы могут разве что во время матчей хоккейных команд «Салават Юлаев» и «Барыс».

Бизнес Башкортостана представлен в Западно-Казахстанской области, например. Мы сегодня реализуем такие проекты, как логистика и распределение продукции, продовольствия. Здесь мы можем очень хорошо поработать. Мы являемся традиционно транзитной страной. И для башкирского бизнеса и капитала есть все возможности выхода через нас в страны Центральной, Южной, Восточной Азии и так далее. Бахыт Султанов, министр торговли и интеграции Республики Казахстан

В своей речи Радий Хабиров отметил не только врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом, но и спасателей, лесников и волонтёров, вставших на защиту башкирских лесов и населенных пунктов во время пожаров в Зауралье. Поблагодарил глава Башкортостана и своих предшественников – Муртазу Рахимова и Рустэма Хамитова – за достижения региона. Медалью «За трудовую доблесть» глава республики наградил бывшего руководителя башкирского кабмина Рафаэля Байдавлетова.

У меня 60 лет стажа, из них 50 лет я отдал служению своей Республике Башкортостан. Я от всей души поздравляю весь народ Башкортостана с этим замечательным праздником, желаю здоровья, победить эту пандемию. Рафаэль Байдавлетов, премьер-министр правительства Республики Башкортостан /1999-2008 гг./

Поздравить жителей Башкортостана с праздником приехали гости из Донбасса. Делегацию возглавил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что два братских региона связаны не только общей историей.

Башкирская кавалерийская дивизия освобождала в том числе и Донбасс. Поэтому мы чтим память о дивизии, о генерале Шаймуратове. Мы его тоже считаем своим. И здесь его тоже ценят и уважают. Поэтому мы с Радием Фаритовичем были на месте гибели генерала и уделяем большое внимание увековечиванию памяти. Это про прошлое. Если говорить о настоящем, безусловно, нам есть где еще налаживать взаимодействие. И от дружеских тесных связей пора переходить ещё и к экономическому взаимодействию. И это у нас тоже в планах. Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики