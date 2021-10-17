Торжественное собрание и креативные поздравления: как Башкортостан отметил День Республики

На неделе в Конгресс-холле «Торатау» прошло торжественное собрание, посвящённое Дню Республики. И это стало единственным крупным мероприятием, которое прошло 11 октября. В связи с пандемией все масштабные гуляния отменили. Тем не менее это не помешало жителям региона поздравить свой родной край с днём рождения.
Вместо тысячи слов. В одном из самых отдаленных от Уфы районов, Абзелиловском, креативно подошли к поздравлению с Днём Республики. Глава местной администрации Ильдар Нафиков вместе со своим заместителем Галимом Султановым сели за руль трактора и вспахали одно из полей. Результат работы можно было увидеть лишь с высоты птичьего полета. И вот что у них получилось.
В интернете видеоролики с поздравлениями выкладывали школьники и учителя, сотрудники библиотек, артисты, выходцы из Башкортостана, проживающие сейчас в других регионах и странах. Блогер Денис Ганеев со своим другом исполнили гимн республики прямо в машине.
Официальные мероприятия, приуроченные ко Дню Республики, прошли в Уфе. По традиции начались они с возложения цветов к памятникам Салавату Юлаеву и Шайхзаде Бабичу. Присоединиться мог любой желающий. А вот попасть на торжественное собрание в Конгресс-холле «Торатау» смогли не все. Кроме пригласительного, пропуском на мероприятие также служили термометрия, медицинская маска и сертификат о вакцинации. Без QR-кода на торжественное мероприятие по случаю Дня Республики не пропускали. В фойе Конгресс-холла «Торатау» гостей знакомили с народными промыслами и историей Башкортостана. О настоящем и будущем региона говорили со сцены.
В ходе торжественного собрания, приуроченного ко Дню Республики, Радий Хабиров вручил государственные награды и почётные грамоты. Отметили и молодёжь, достойно представляющую Башкортостан на международной арене.
Несмотря на пандемию, регион выполняет социальные обязательства, строит жилье, больницы, школы, детские сады, дороги. Инвесторы заполняют особые экономические зоны, создавая рабочие места и новые производства. Аграрии совершают невозможное, даже в засуху вырастив и собрав более двух миллионов тонн зерна.
Подтвердили это и представители братской республики, которые приехали поздравить Башкортостан с государственным праздником. Соперничать регионы могут разве что во время матчей хоккейных команд «Салават Юлаев» и «Барыс».
В своей речи Радий Хабиров отметил не только врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом, но и спасателей, лесников и волонтёров, вставших на защиту башкирских лесов и населенных пунктов во время пожаров в Зауралье. Поблагодарил глава Башкортостана и своих предшественников – Муртазу Рахимова и Рустэма Хамитова – за достижения региона. Медалью «За трудовую доблесть» глава республики наградил бывшего руководителя башкирского кабмина Рафаэля Байдавлетова.
Поздравить жителей Башкортостана с праздником приехали гости из Донбасса. Делегацию возглавил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что два братских региона связаны не только общей историей.
День республики – общий праздник более чем для ста национальностей, проживающих в Башкортостане. И именно люди делают регион комфортным для проживания. Сегодня можно с уверенностью сказать: многообразие культур и дружба народов – главное достояние нашего общего дома.