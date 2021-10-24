Вход по QR-коду и нерабочие дни: в Башкирии ужесточают антиковидные ограничения

На этой неделе Владимир Путин утвердил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. С особой серьезностью отнестись к самоизоляции глава государства попросил в ходе совещания с правительством страны. Между тем жители Башкортостана теперь обязаны по требованию должностных лиц предъявлять не только сертификат, справку или отрицательный результат ПЦР-тест, но и документ, удостоверяющий личность.

Документы, которые теперь в прямом смысле открывают все двери – в междугородный автобус, театр, салоны красоты, фитнес-центры, рестораны или кафе. То, о чём говорили и предупреждали уже давно. Третий этап антиковидных ограничений начал действовать на этой неделе.

Мы не пускаем. Мы всегда следим за людьми, чтобы обязательно в маске все были – что пассажиры, что наши сотрудники. И в связи с данными ограничениями, так как основная масса людей пока не вакцинирована, пассажиропоток упал на 60%. Алсу Тимашенко, начальник Южного автовокзала г. Уфы

Если нет сертификата – справка с отрицательным ПЦР. Вот только принимать такую бумагу будут лишь до 27 октября. Следить за соблюдением новых правил будут с помощью ежедневных рейдов.

В Кировском районе организовано около 20 патрульных групп, которые мониторят ситуацию на районе, проверяют все предприятия. Ирина Сабитова, начальник отдела координации торговли общественного питания и услуг

Чтобы снизить количество заболевших, дни с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими по всей стране. Соответствующее предложение правительства поддержал глава государства. При этом в эти дни заработная плата должна сохраняться, подчеркнул Владимир Путин. Свою работу в этот период приостановят и федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев. Президент призвал глав регионов не подделывать статистику по заражению и наращивать темпы вакцинации от COVID-19. Ежедневно коронавирус забирает жизни свыше тысячи россиян.

Вместе с тем понятно, что в каждом субъекте эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному. Исходя из этого, главам регионов предоставлено право при необходимости продлить эти выходные дни на период после 7 ноября. Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Из-за ковид-ограничений несут убытки индивидуальные предприниматели. В связи с введением в стране нерабочих дней правительство предложило запустить выплаты пострадавшим отраслям малого и среднего бизнеса. Предприниматели получат по одному МРОТ на каждого работника. Подать заявление можно будет с 1 ноября в ФНС через личный кабинет на nalog.ru.

Также малый бизнес из наиболее пострадавших отраслей может получить льготное финансирование, именно заёмное финансирование – кредит под 3% годовых на восстановление своей деятельности. По сути, это пролонгация программы, которая действовала в прошлом году – под 2,0. Только сейчас процентная ставка пересчитывается под 3 процента годовых. Айрат Фахретдинов, первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Для непривитых пожилых граждан теперь действует режим обязательной самоизоляции. Посещать магазины, аптеки, медучреждения, банки и салоны связи они могут с 11 утра до часу дня. На помощь пенсионерам пришли волонтёры. Доставка продуктов, лекарств, оплата коммунальных услуг, поход к врачу – добровольцы готовы помочь во всём. Услуга бесплатная. Телефон волонтёрского штаба «Наша забота»: 8-800-201-89-03.

У нас могут получить следующую помощь: доставка людей на вакцинацию, непосредственно в поликлинику или другое медицинское учреждение. Доставка продуктовых наборов для граждан, которые сейчас болеют ковидом или находятся в сложной жизненной ситуации. Для этого нужно лишь позвонить по нашему мобильному телефону. График работы нашего колл-центра – с 9 до 18 часов каждый день, кроме субботы и воскресенья. Александр Мельников, заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия»

На фоне новых антиковидных ограничений заметно вырос спрос на «липовые» справки о вакцинации. В Нефтекамске терапевт местной больницы подозревается в получении взятки за фальшивую информацию о получении прививки. По версии следствия, медработник вносила в информационную систему ложные сведения о прохождении иммунизации. Возбуждено уголовное дело, подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. И это не единственный случай.

Например, в г. Октябрьском фигурантом уголовного дела стал 50-летний местный житель. У него в ходе обыска было изъято около 40 поддельных справок о проведенных ПЦР-тестах. В настоящее время уголовное дело, в котором несколько десятков эпизодов, направлено для рассмотрения в суд. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан

Заключая сделку, закон нарушают и продавец, и покупатель, на них заведут уголовное дело. Для тех, кто продает поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, предусмотрено наказание – до двух лет лишения свободы, и до одного года – за покупку и использование липовых справок.

Если же по вине покупателя заразится большое количество людей, то наказание будет строже – до двух лет лишения свободы. Если же умрет хотя бы один человек по его вине, то максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы. Айдар Хызыров, адвокат по уголовным делам