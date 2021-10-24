Вход по QR-коду и нерабочие дни: в Башкирии ужесточают антиковидные ограничения

На этой неделе Владимир Путин утвердил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. С особой серьезностью отнестись к самоизоляции глава государства попросил в ходе совещания с правительством страны. Между тем жители Башкортостана теперь обязаны по требованию должностных лиц предъявлять не только сертификат, справку или отрицательный результат ПЦР-тест, но и документ, удостоверяющий личность.
Документы, которые теперь в прямом смысле открывают все двери – в междугородный автобус, театр, салоны красоты, фитнес-центры, рестораны или кафе. То, о чём говорили и предупреждали уже давно. Третий этап антиковидных ограничений начал действовать на этой неделе.
Если нет сертификата – справка с отрицательным ПЦР. Вот только принимать такую бумагу будут лишь до 27 октября. Следить за соблюдением новых правил будут с помощью ежедневных рейдов.
Чтобы снизить количество заболевших, дни с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими по всей стране. Соответствующее предложение правительства поддержал глава государства. При этом в эти дни заработная плата должна сохраняться, подчеркнул Владимир Путин. Свою работу в этот период приостановят и федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев. Президент призвал глав регионов не подделывать статистику по заражению и наращивать темпы вакцинации от COVID-19. Ежедневно коронавирус забирает жизни свыше тысячи россиян.
Из-за ковид-ограничений несут убытки индивидуальные предприниматели. В связи с введением в стране нерабочих дней правительство предложило запустить выплаты пострадавшим отраслям малого и среднего бизнеса. Предприниматели получат по одному МРОТ на каждого работника. Подать заявление можно будет с 1 ноября в ФНС через личный кабинет на nalog.ru.
Для непривитых пожилых граждан теперь действует режим обязательной самоизоляции. Посещать магазины, аптеки, медучреждения, банки и салоны связи они могут с 11 утра до часу дня. На помощь пенсионерам пришли волонтёры. Доставка продуктов, лекарств, оплата коммунальных услуг, поход к врачу – добровольцы готовы помочь во всём. Услуга бесплатная. Телефон волонтёрского штаба «Наша забота»: 8-800-201-89-03.
На фоне новых антиковидных ограничений заметно вырос спрос на «липовые» справки о вакцинации. В Нефтекамске терапевт местной больницы подозревается в получении взятки за фальшивую информацию о получении прививки. По версии следствия, медработник вносила в информационную систему ложные сведения о прохождении иммунизации. Возбуждено уголовное дело, подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. И это не единственный случай.
Заключая сделку, закон нарушают и продавец, и покупатель, на них заведут уголовное дело. Для тех, кто продает поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, предусмотрено наказание – до двух лет лишения свободы, и до одного года – за покупку и использование липовых справок.
Идти на такие ограничения заставляет ситуация с распространением коронавируса. Все меньше свободных мест в реанимации, у медиков – запредельная нагрузка. Власти приняли решение о строительстве ещё двух инфекционных госпиталей – в Октябрьском и Сибае.