Перепись населения в Башкортостане: как принять участие?

Потратить 15 минут, чтобы изменить своё будущее к лучшему. В среднем столько времени требуется, чтобы ответить на вопросы переписчика. Впервые в истории страны Всероссийская перепись населения проходит в цифровом формате. Принять в ней участие можно и самостоятельно на сайте Госуслуг, на переписных участках или в отделениях МФЦ. Безопасно ли в период пандемии пускать домой переписчиков и для чего нужен коллективный портрет страны?
Рабочий день переписчиков начинается в 8 утра. Для Эльмиры Мухаметзяновой это уже третья Всероссийская перепись населения, включая одну сельскохозяйственную. Поэтому принцип действия ей понятен. Хотя обучение пройти всё же пришлось. Впервые в истории коллективный портрет страны составляется в электронным формате, никаких бумажных бланков.
Узнать переписчика можно издалека, по синим накидкам, шарфам и портфелям. У каждого – именной бейдж, который действителен при предъявлении паспорта. А вот респондентам показывать документы не нужно. Все ответы вбиваются в планшет только с их слов.
Но ждать переписчиков дома могут не все. У агрария Салавата Галиуллина сейчас горячая пора. Вот и забежал на стационарный переписной пункт самостоятельно. Также принять участие в переписи населения можно на портале Госуслуг или в отделениях МФЦ.
Главная цель Всероссийской переписи – не посчитать количество людей, для этого есть базы данных полиции, налоговой и ЗАГСа. Важнее сделать срез общества, посмотреть, кто и как живет в современной республике. После переписи 2010 года федеральные власти ввели материнский капитал. Для новых программ поддержки населения нужны актуальные данные.
Помимо пола, возраста, семейного положения также нужно будет ответить на вопросы о трудоустройстве и впервые – как долго добираетесь до вашей работы? Это позволит в масштабах страны оценить потоки трудовой миграции. Перепись также важна не только с социально-экономической, демографической, но и с этнической точки зрения.
Перепишут в том числе и людей без определенного места жительства. Их будут искать по чердакам, подвалам, садовым участкам и теплотрассам. Свежие данные по количеству бездомных, безработных, многодетных или, напротив, бездетных семей позволят скорректировать социальные программы в регионе.
Мария Фёдоровна живёт в деревне Рухтино Дуванского района с 1939 года, переехала в 19 лет, как вышла замуж. Опросили долгожительницу дома. Но переписчики ходят и по социальным учреждениям. Важно охватить каждого жителя страны. Ольга Филиппова работает в детском саду. И не ожидала, что профессиональные навыки пригодятся в этом деле.
Но не у всех переписчиков работа проходит гладко. На этот случай их обучили не вступать в конфликты. А они бывают на разной почве. Основная – пандемия коронавируса. И хотя специалисты, у которых нет медотвода, привились от инфекции, рады им не везде.
Есть один важный нюанс текущей переписи: перепишут умерших после 1 октября как живых и не учтут родившихся после 1 октября 2021 года. Именно к этой дате привязан сбор всех характеристик, включая численность населения. Предварительный коллективный портрет страны станет виден в январе следующего года, окончательные итоги подведут в конце 2022-го. Кстати, мало кто знает, что символом этой переписи стал цыпленок ВиПиН, который олицетворяет скорость и легкость первой Всероссийской цифровой переписи населения.
По численности населения Башкортостан занимает 7-е место в России и первое в ПФО. До 14 ноября переписчикам нужно будет обойти порядка 1,9 млн жилых помещений. Данные, полученные за этот период, помогут скорректировать экономику страны и улучшить социальные программы.