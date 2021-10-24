Перепись населения в Башкортостане: как принять участие?

Потратить 15 минут, чтобы изменить своё будущее к лучшему. В среднем столько времени требуется, чтобы ответить на вопросы переписчика. Впервые в истории страны Всероссийская перепись населения проходит в цифровом формате. Принять в ней участие можно и самостоятельно на сайте Госуслуг, на переписных участках или в отделениях МФЦ. Безопасно ли в период пандемии пускать домой переписчиков и для чего нужен коллективный портрет страны?

Рабочий день переписчиков начинается в 8 утра. Для Эльмиры Мухаметзяновой это уже третья Всероссийская перепись населения, включая одну сельскохозяйственную. Поэтому принцип действия ей понятен. Хотя обучение пройти всё же пришлось. Впервые в истории коллективный портрет страны составляется в электронным формате, никаких бумажных бланков.

В сумке у меня находится планшет – основной мой рабочий инструмент. Потом список помещений предварительный и список проживающих. Эльмира Мухаметзянова, переписчик

Узнать переписчика можно издалека, по синим накидкам, шарфам и портфелям. У каждого – именной бейдж, который действителен при предъявлении паспорта. А вот респондентам показывать документы не нужно. Все ответы вбиваются в планшет только с их слов.

Но ждать переписчиков дома могут не все. У агрария Салавата Галиуллина сейчас горячая пора. Вот и забежал на стационарный переписной пункт самостоятельно. Также принять участие в переписи населения можно на портале Госуслуг или в отделениях МФЦ.

Фермер я. Постоянно или на поле или в разъездах. Сезон такой, свеклу начинаем убирать. Салават Галиуллин, житель с. Килимово

Главная цель Всероссийской переписи – не посчитать количество людей, для этого есть базы данных полиции, налоговой и ЗАГСа. Важнее сделать срез общества, посмотреть, кто и как живет в современной республике. После переписи 2010 года федеральные власти ввели материнский капитал. Для новых программ поддержки населения нужны актуальные данные.

Мы до сих пор пользуемся данными 2010 года, например, по многодетным семьям. То есть у нас официально нет количества многодетных именно, более свежих данных. Ленара Иванова, министр семьи, труда, и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Помимо пола, возраста, семейного положения также нужно будет ответить на вопросы о трудоустройстве и впервые – как долго добираетесь до вашей работы? Это позволит в масштабах страны оценить потоки трудовой миграции. Перепись также важна не только с социально-экономической, демографической, но и с этнической точки зрения.

Россия – страна многонациональная, и мы этим гордимся, что вот в дружбе живет много народов. И, конечно, нам нужно понимать, как сегодня себя чувствуют народы России. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России

Перепишут в том числе и людей без определенного места жительства. Их будут искать по чердакам, подвалам, садовым участкам и теплотрассам. Свежие данные по количеству бездомных, безработных, многодетных или, напротив, бездетных семей позволят скорректировать социальные программы в регионе.

Мария Фёдоровна живёт в деревне Рухтино Дуванского района с 1939 года, переехала в 19 лет, как вышла замуж. Опросили долгожительницу дома. Но переписчики ходят и по социальным учреждениям. Важно охватить каждого жителя страны. Ольга Филиппова работает в детском саду. И не ожидала, что профессиональные навыки пригодятся в этом деле.

Мы находим подход, так как работаем с детьми. И принцип работы с пожилыми такой же. Когда бывают сложности, нам помогают социальные работники этого учреждения. И мы, в общем-то, успеваем сделать свою работу. Ольга Филиппова, переписчик

Повышение жизненного уровня населения. И демография. Вот эти два вопроса в данный момент являются самыми важными. А для решения этих задач нужно знать, чем мы располагаем, и дальше как планировать экономику. Особенно цифровую экономику. Абдрахман Абдуллин, пенсионер

Но не у всех переписчиков работа проходит гладко. На этот случай их обучили не вступать в конфликты. А они бывают на разной почве. Основная – пандемия коронавируса. И хотя специалисты, у которых нет медотвода, привились от инфекции, рады им не везде.

В связи вот с коронавирусом у всех ворота закрыты, не можем достучаться, зайти. Кроме этого есть собаки, которые без хозяев гуляют на улице, как-то приходится обходить эту ситуацию. Гульдар Ахмедьянова, переписчик

Есть один важный нюанс текущей переписи: перепишут умерших после 1 октября как живых и не учтут родившихся после 1 октября 2021 года. Именно к этой дате привязан сбор всех характеристик, включая численность населения. Предварительный коллективный портрет страны станет виден в январе следующего года, окончательные итоги подведут в конце 2022-го. Кстати, мало кто знает, что символом этой переписи стал цыпленок ВиПиН, который олицетворяет скорость и легкость первой Всероссийской цифровой переписи населения.