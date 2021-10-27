В Уфе будет открыт пункт вакцинации для пожилых

В Уфе откроется специализированный пункт вакцинации для пожилых граждан. Открытие прививочного пункта запланировано на 28 октября.
Новый пункт вакцинации будет расположен на базе Народного университета третьего возраста (улица Коммунистическая, 39). В рамках торжественного открытия пройдут тематические лекции, концертные номера, а среди вакцинированных жителей старше 65 лет разыграют пульсоксиметры и вручат комнатные растения и «Посылки здоровья». Акции с подарками будут проводиться каждую неделю по четвергам.
Новый пункт вакцинации разработан с учётом всех санитарно-эпидемиологических норм.
Для того чтобы записаться на вакцинацию или ревакцинацию, необходимо позвонить в колл-центр «Единой России» по бесплатному номеру 8 800 201 89 03, в будние дни с 9 до 18 часов.