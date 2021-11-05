В Уфе ушла из жизни известная переводчица Гузэль Хамматова

В Уфе на 69-м году жизни скончалась известная переводчица Гузэль Хамматова. Ее не стало в среду, третьего ноября.

Гузэль Хамматова родилась в семье писателя Яныбая Хамматова в Уфе 28 октября 1953 года. Окончила БашГУ. Являлась членом Союза писателей Республики Башкортостан.

По данным Минкультуры РБ, в 1976-1988 годах Гузэль Хамматова работала на кафедре немецкого языка БГПИ, в 1988-2008-х – преподавателем кафедры иностранных и русского языка Уфимского юридического института МВД России.

Автор несколько десятков научных и учебно-методических публикаций, в том числе учебника «Немецкий язык для будущих сотрудников отделов внутренних дел».