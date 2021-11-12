Специалисты из Москвы высоко оценили будущий Центр детской онкологии и гематологии в Уфе

Профессора из Москвы высоко оценили возможности будущего Центра детской онкологии и гематологии. Здесь планируют проводить редкую среди российских медучреждений операцию – трансплантацию стволовых клеток. Об этом в Уфе на пресс-конференции заявили представители Института иммунологии, гематологии и клеточных технологий центра имени Дмитрия Рогачева.

Кристина Ихсанова в больнице с младшим семилетним сыном Данилой с марта. У мальчика заболевание крови, которое всей семьей они мечтают победить. Мама привела ребенка в новый центр «УчимЗнаем», который помогает вывести из стресса и дать сил для борьбы иммунитету.

Это прекрасно, потому что для детей это познавательно, потому что это в стенах больницы. Им тяжело заниматься, а здесь они хот бы отвлекаются. Приходят другие люди не в халатах, они их видят, у них настроение поднимается. Они видят, что не все потеряно и у них стимул. Кристина Ихсанова

Еще больше возможностей должен дать Центр детской онкологии и гематологии, строительство которого началось в этом году на территории Республиканской детской клинической больницы. Как написал Глава Башкортостана в социальных сетях, здание будет семиэтажным. Общая площадь – почти 18 тыс. кв. метров. Новый объект включит дневной стационар, блок иммунологии, отделения онкологии, гематологии, реанимации и интенсивной терапии и другие. Возможности высоко оценили московские специалисты.

Мы были впечатлены теми успехами, которые достигла ваша РДКБ. Мы надеемся, что это не конец, потому что строится новый корпус, и там предполагаются развитие новых технологий, в том числе трансплантации костного мозга или стволовых клеток. Это одно из немногих учреждений, которое будет иметь такую технологию в России. Сейчас таких несколько. Еще несколько строится в регионах. Мы с большой надеждой смотрим на дальнейшее сотрудничество. Анна Щербинина, заместитель директора Института иммунологии, гематологии и клеточных технологий центра им. Д. Рогачева

Во-первых, это не ради красного словца, надо сказать, а это действительно правда. Потому что та база, которая есть в республиканской больнице, та база которую, сделало Министерство здравоохранения РБ, связанная с онкологией, гематологией генетикой, дает возможность развить иммунологическую службу таким образом, чтобы она наряду как генетика или гематология сейчас стала такой же ведущей в регионе и во всех прилегающих регионах. Опыт можно и нужно распространять по территориям РФ. Андрей Продеус, главный детский иммунолог-аллерголог министерства здравоохранения Московской области

В Башкортостане в едином регистре больных с иммунодефицитом около 300 человек. Это и взрослые, и дети. Многие направляются для лечения в московский центр имени Рогачева. Врачи медучреждения прибыли в Уфу, чтобы рассказать о современных методиках, которые позволят быстрее установить заболевание и облегчить боль пациенту.

Сегодня приехали именно те, люди с которыми мы непосредственно работаем практически каждый день. Представить новую информацию первичных иммунодефицитов для врачей всех специальностей, потому что эта проблема касается не только иммунологов, а такие пациенты могут оказаться в любом стационаре с клиническими проявлениями. Диляра Пролыгина, главный внештатный детский иммунолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан