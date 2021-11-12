Специалисты из Москвы высоко оценили будущий Центр детской онкологии и гематологии в Уфе

Профессора из Москвы высоко оценили возможности
будущего Центра детской онкологии и гематологии. Здесь планируют проводить
редкую среди российских медучреждений операцию – трансплантацию стволовых
клеток. Об этом в Уфе на пресс-конференции заявили представители Института
иммунологии, гематологии и клеточных технологий центра имени Дмитрия Рогачева.
Кристина Ихсанова в больнице с младшим семилетним
сыном Данилой с марта. У мальчика заболевание крови, которое всей семьей они
мечтают победить. Мама привела ребенка в новый центр «УчимЗнаем», который
помогает вывести из стресса и дать сил для борьбы иммунитету.
Это прекрасно, потому что для детей
это познавательно, потому что это в стенах больницы. Им тяжело заниматься, а здесь они хот бы отвлекаются. Приходят другие люди не в халатах, они их видят, у них настроение поднимается. Они видят, что не все потеряно и у них стимул.Кристина Ихсанова
Еще больше возможностей должен дать Центр детской
онкологии и гематологии, строительство которого началось в этом году на территории
Республиканской детской клинической больницы. Как написал Глава Башкортостана в
социальных сетях, здание будет семиэтажным. Общая площадь – почти 18 тыс.
кв. метров. Новый объект включит дневной стационар, блок иммунологии, отделения
онкологии, гематологии, реанимации и интенсивной терапии и другие. Возможности
высоко оценили московские специалисты.
Мы
были впечатлены теми успехами, которые достигла ваша РДКБ. Мы надеемся, что это
не конец, потому что строится новый корпус, и там предполагаются развитие новых
технологий, в том числе трансплантации костного мозга или стволовых клеток. Это одно из немногих учреждений, которое будет иметь
такую технологию в России. Сейчас таких несколько. Еще несколько строится в регионах. Мы с большой надеждой смотрим на дальнейшее
сотрудничество.Анна Щербинина, заместитель директора Института иммунологии, гематологии и клеточных технологий центра им. Д. Рогачева
Во-первых,
это не ради красного словца, надо сказать, а это действительно правда. Потому
что та база, которая есть в республиканской больнице, та база которую, сделало
Министерство здравоохранения РБ, связанная с онкологией, гематологией генетикой, дает возможность развить
иммунологическую службу таким образом, чтобы она наряду как генетика или
гематология сейчас стала такой же ведущей в регионе и во всех прилегающих
регионах. Опыт можно и нужно распространять по территориям РФ.Андрей Продеус, главный детский иммунолог-аллерголог министерства здравоохранения Московской области
В Башкортостане в едином регистре больных с
иммунодефицитом около 300 человек. Это и взрослые, и дети. Многие направляются
для лечения в московский центр имени Рогачева. Врачи медучреждения прибыли в
Уфу, чтобы рассказать о современных методиках, которые позволят быстрее
установить заболевание и облегчить боль пациенту.
Сегодня
приехали именно те, люди с которыми мы непосредственно работаем практически
каждый день. Представить новую информацию первичных иммунодефицитов для врачей
всех специальностей, потому что эта проблема касается не только иммунологов, а такие пациенты могут оказаться в любом стационаре с
клиническими проявлениями.Диляра Пролыгина, главный внештатный детский иммунолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
Ежегодно в республике врачи выявляют около 130
случаев злокачественных новообразований у детей. Всего под наблюдением находятся более
850 маленьких пациентов. Новый центр детской онкологии и гематологии в Уфе
поможет почувствовать семьям уверенность в завтрашнем дне. Сейчас для этого
требуется больше усилий.