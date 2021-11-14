Как в Башкирии помогают нуждающимся в период пандемии

В Башкирии нуждающиеся могут получить бесплатную помощь. В первую очередь это пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. В период пандемии такая поддержка особенно актуальна. К примеру, социальные работники доставляют пожилым жителям Уфы продукты и лекарства, сопровождают до поликлиник и банков. Со многими своими подопечными они знакомы давно и стали, по сути, близкими людьми. А предприниматели готовы предоставить горячие обеды.

Вкусы и предпочтения пенсионерки Любови Сергеевны соцработник знает хорошо. Поэтому Разина Закиева в курсе, чем порадовать свою подопечную. Уже пять лет женщина посещает пенсионерку и помогает ей доставить продукты и лекарства, а также навести порядок в доме. Любовь Сергеевна признается, что если бы не эта поддержка, то одна бы со всем не справилась.

В день один соцработник посещают по десять человек. Нуждающихся немало. Среди основных просьб, с которыми они обращаются, – покупка лекарств, продуктов, а также сопровождение до больницы или банка.

За поддержкой в Республиканский центр соцобслуживания населения могут обратиться пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Достаточно позвонить по номеру: 8 (800) 775-00-14, ответить на вопросы оператора и рассказать, какая именно помощь требуется.

С начала года в колл-центре обработали уже более 2300 заявок. Звонки здесь принимают с 9:00 до 18:00. С 13 октября соцработники выполняют для жителей еще одну функцию.

Продуктовую помощь оказывают и добровольцы. Проект «Наша забота» партии «Единая Россия» объединил активистов «Молодой Гвардии», волонтёров и предпринимателей . Одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и многодетные семьи могут оставить заявку на доставку бесплатных горячих обедов. Приобретаются они за счёт меценатов.