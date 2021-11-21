Дмитрий Медведев пожелал Александру Сидякину успехов на новом посту

На первый взгляд, уход такого опытного человека огорчает. Однако нужно смотреть шире, ведь переход Александра Сидякина значительно усиливает положение республики, позволяя рассчитывать на более значимое и глубокое взаимодействие республики с федеральным центром.

Владимир Барабаш, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества