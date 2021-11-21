Дмитрий Медведев пожелал Александру Сидякину успехов на новом посту

На этой неделе Александр Сидякин покинул пост руководителя администрации главы Башкортостана и назначен временно исполняющим обязанности руководителя Центрального исполкома «Единой России».

Окончательно вопрос по кандидатуре планируется закрыть 4 декабря на съезде. Возглавить ЦИК «Единой России» Александру Сидякину предложил председатель партии Дмитрий Медведев.

Вы человек уже опытный, действительно, на позиции руководителя нашего исполкома должен быть человек деятельный, подготовленный, я думаю, что вы отвечаете этим качествам, этим характеристикам. В любом случае, я вам желаю успехов и надеюсь, что под вашим руководством та политическая линия, которую партия проводила и проводит, также будет успешно воплощаться в жизнь.

Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия»
Фото №1 - Дмитрий Медведев пожелал Александру Сидякину успехов на новом посту

Опрошенные телеканалом БСТ эксперты считают, что повышение статуса Александра Сидякина – это однозначный рост рейтинга команды Радия Хабирова, который сам недавно стал членом президиума Госсовета страны. На посту руководителя администрации главы Башкортостана он помог покончить с межэлитными разборками в регионе. Также его характеризуют как энергичного, работоспособного лоббиста, который и дальше продолжит помогать республике, с которой он длительное время сотрудничает. Его будут воспринимать как того самого «башкира с папочкой».

Это новые возможности как для республики, так и для партии «Единая Россия».

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На первый взгляд, уход такого опытного человека огорчает. Однако нужно смотреть шире, ведь переход Александра Сидякина значительно усиливает положение республики, позволяя рассчитывать на более значимое и глубокое взаимодействие республики с федеральным центром.

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