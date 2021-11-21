Дмитрий Медведев пожелал Александру Сидякину успехов на новом посту

На этой неделе Александр Сидякин покинул пост руководителя администрации главы Башкортостана и назначен временно исполняющим обязанности руководителя Центрального исполкома «Единой России».
Окончательно вопрос по кандидатуре планируется закрыть 4 декабря на съезде. Возглавить ЦИК «Единой России» Александру Сидякину предложил председатель партии Дмитрий Медведев.
Опрошенные телеканалом БСТ эксперты считают, что повышение статуса Александра Сидякина – это однозначный рост рейтинга команды Радия Хабирова, который сам недавно стал членом президиума Госсовета страны. На посту руководителя администрации главы Башкортостана он помог покончить с межэлитными разборками в регионе. Также его характеризуют как энергичного, работоспособного лоббиста, который и дальше продолжит помогать республике, с которой он длительное время сотрудничает. Его будут воспринимать как того самого «башкира с папочкой».