Телеканал БСТ вошёл в число лидеров телесмотрения в Башкирии

Директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов сообщил о деятельности телеканала, о его достижениях за последний год, а также о планах на будущее. Так, по данным медиаисследователя Mediahills, телеканал БСТ улучшил свои показатели среди других каналов в регионе по телесмотрению. За последний год БСТ поднялся на одну строчку и почти вошёл в топ-5.