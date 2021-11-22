Телеканал БСТ вошёл в число лидеров телесмотрения в Башкирии

21 ноября телеканал БСТ отметил свой 20-летний юбилей. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров наградил благодарственным письмом Главы республики коллектив телеканала на оперативном совещании в правительстве.
Директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов сообщил о деятельности телеканала, о его достижениях за последний год, а также о планах на будущее. Так, по данным медиаисследователя Mediahills, телеканал БСТ улучшил свои показатели среди других каналов в регионе по телесмотрению. За последний год БСТ поднялся на одну строчку и почти вошёл в топ-5.
Телеканал БСТ уступает лишь федеральным телеканалам таким, как Россия-1, НТВ, Первый канал, Домашний и СТС. Общая аудитория канала в стране достигает более 40 млн человек, так как посмотреть БСТ можно во всей европейской части России. Телеканал вещает круглосуточно сразу на двух языках: на русском и башкирском, что позволяет расширить аудиторию канала.