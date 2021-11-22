Телеканал БСТ вошёл в десятку лучших по присутствию в социальных сетях

Телерадиокомпания «Башкортостан» и телеканал БСТ 21 ноября отметили свой 20-летний юбилей. За долгие годы своей деятельности канал стал лидером в регионе по телесмотрению, а также постоянно бьёт собственные рекорды.

В телерадикомпанию также входят каналы «Тамыр», «Курай-ТВ», «Салям», а также радиостанции «Юлдаш», «Спутник ФМ», «Ашкадар» и сайт bash.news. О результатах работы предприятии на оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказал директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов.

Несмотря на то, что телеканал БСТ транслируется во всей европейской части России, имеет аудиторию в 40 млн человек, сейчас больше внимание отдаётся и присутствию канала в интернете. Любой желающий может посмотреть телеканл онлайн, выпуски новостей, любимых программ на сайте bash.news и в социальных сетях канала.

БСТ представлен в каждой популярной соцсети: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, YouTube и TikTok. Телеканал является лидером в Приволжском федеральном округе по количеству аудитории в интернете, а также входит в число лучших среди региональных каналов.