В Башкирии школьников кормили обедами из просроченных продуктов

Сегодня, 22 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили важные вопросы развития республики.
Премьер-министр правительства региона Андрей Назаров высказался о горячем питании в школах. Так, в Башкирии активно ведётся работа по улучшению качества питания для детей. Однако нарушения всё ещё выявляются. На некоторых пищеблоках в школах обеды для детей готовили из просроченных продуктов.
За качеством школьного питания установлен жёсткий контроль. В том числе, активно проверяют компании, которые работают на аутсорсе.