В Башкирии школьников кормили обедами из просроченных продуктов

Сегодня, 22 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили важные вопросы развития республики.

Фото №1 - В Башкирии школьников кормили обедами из просроченных продуктов

Премьер-министр правительства региона Андрей Назаров высказался о горячем питании в школах. Так, в Башкирии активно ведётся работа по улучшению качества питания для детей. Однако нарушения всё ещё выявляются. На некоторых пищеблоках в школах обеды для детей готовили из просроченных продуктов.

Когда попадают на стол детям и хранятся для последующего приготовления продукты, срок годности которых уже прошёл - это, конечно, недопустимо. Потому что даёт как бы риски из-за того, что дети будут иметь какие-то расстройства или болезни. Это же ситуация, не дай бог, что-то будет более серьёзное.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ 

За качеством школьного питания установлен жёсткий контроль. В том числе, активно проверяют компании, которые работают на аутсорсе.

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