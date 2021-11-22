В Башкирии школьников кормили обедами из просроченных продуктов

Когда попадают на стол детям и хранятся для последующего приготовления продукты, срок годности которых уже прошёл - это, конечно, недопустимо. Потому что даёт как бы риски из-за того, что дети будут иметь какие-то расстройства или болезни. Это же ситуация, не дай бог, что-то будет более серьёзное.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ