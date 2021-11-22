Стало известно, куда дешевле всего полететь жителям Башкирии в праздники

Жители Башкирии уже активно готовятся к наступающим новогодним праздникам. Многие встречают Новый год не в тепле родного дома, а на отдыхе за границей или в других городах России. Стало известно, куда дешевле всего полететь жителям Башкирии в праздники.

С 30 декабря по 9 января легче всего будет добраться жителям региона из Уфы в Москву. Стоимость билета на самолёт в одну сторону составит всего 1250 рублей, а обратно – 2000.

Также бюджетно слетать можно будет в Волгоград за 1500 рублей и в Сочи – 1850 рублей. А вот в Екатеринбург и Санкт-Петербург перелет будет стоить чуть дороже – 1950 и 2000 рублей.