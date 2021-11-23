В Уфе прошел семинар в рамках проекта «ЗОЖ – путь к успеху»

Башкортостан вошел в число пяти регионов, где реализуется федеральный марафон «ЗОЖ – путь к успеху», направленный на приобщение молодежи к здоровому образу жизни. В столице республики прошел тематический семинар, мероприятие организовали в Уфимском училище искусств. В новом учебном году образовательное учреждение выступило одной из площадок по внедрению проекта.

Республика Башкортостан была выбрана в числе пяти регионов, которые наиболее успешно внедряют проект. Екатерина Крутовская, Руководитель рабочей группы проекта «Марафон «ЗОЖ – путь к успеху»

«Марафон «ЗОЖ – путь к успеху» – это цифровой образовательный ресурс, который предназначен для школьников и обучающихся колледжей. Он нацелен на то, чтобы детей приобщить к ЗОЖ в позитивном ключе, приобщить к физкультуре, к спорту.

В семинаре приняли участие спикеры, а также самые активные участники марафона. Последние удостоились сертификатов и нагрудных знаков. В целом интерес к проекту проявили более 90 процентов студентов уфимского училища искусств. В ходе марафона они изучили обучающие материалы о ведении здорового образа жизни. По окончании курса получили дипломы.