В Башкирии возобновили проект «Чиновник меняет профессию»

В Башкортостане возобновили популярную региональную акцию, которая направлена на то, чтобы популяризировать рабочие специальности. Сегодня в проекте принял участие пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства республики Айрат Искандаров. Он стал пекарем.
Пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Башкортостана Айнур Искандаров сегодня отложил ручку и блокнот, чтобы попробовать себя в роли пекаря. Он принял участие в региональной акции «Чиновник меняет профессию». Говорит, что необычная миссия вызвала у него ностальгию. Он вспомнил, как его бабушка по материнской линии Асхапямал Хусаинова угощала хлебом собственного производства.
Айнур Искандаров помог работницам кафе «Бэхет» не только испечь хлеб, но и слепить пельмени, нарезать лапшу и заготовить тесто. Коллектив общепита считает, что такая акция для республики нужна. Она помогает разъяснить, насколько трудная, но в то же время важная работа.
Акция «Чиновник меняет профессию» в Башкортостане действует с 2013 года. Она приурочена к Международному дню защиты от безработицы. Организатором выступает Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики. Участниками становятся как рядовые чиновники, так и министры.
Чиновники также смогут попробовать и другие рабочие профессии: штукатур, токарь, сельхозработник и другие. В проекте участвуют те работодатели, которых можно считать достойными по оплате труда и отношению к сотрудникам.