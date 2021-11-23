В Башкирии возобновили проект «Чиновник меняет профессию»

В Башкортостане возобновили популярную региональную акцию, которая направлена на то, чтобы популяризировать рабочие специальности. Сегодня в проекте принял участие пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства республики Айрат Искандаров. Он стал пекарем.

Пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Башкортостана Айнур Искандаров сегодня отложил ручку и блокнот, чтобы попробовать себя в роли пекаря. Он принял участие в региональной акции «Чиновник меняет профессию». Говорит, что необычная миссия вызвала у него ностальгию. Он вспомнил, как его бабушка по материнской линии Асхапямал Хусаинова угощала хлебом собственного производства.

До сих пор помню этот аромат и этот вкус. Действительно, это самый вкусный хлеб. Я, конечно, многое сегодня отдал бы, чтобы еще раз попробовать ее хлеб. Айнур Искандаров, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан

Айнур Искандаров помог работницам кафе «Бэхет» не только испечь хлеб, но и слепить пельмени, нарезать лапшу и заготовить тесто. Коллектив общепита считает, что такая акция для республики нужна. Она помогает разъяснить, насколько трудная, но в то же время важная работа.

Очень хорошо, надо такие акции часто, чтобы чиновники чувствовали, как мы, простые люди, работаем, с каким трудом вот это лепится. Нелегко дается все. Может казаться, что это легко, но надо вложить любовь и труд, чтобы было вкусно. Арминэ Овакемян, заведующая кафе

Акция «Чиновник меняет профессию» в Башкортостане действует с 2013 года. Она приурочена к Международному дню защиты от безработицы. Организатором выступает Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики. Участниками становятся как рядовые чиновники, так и министры.

Мы с гордостью начинаем второй этап. И думаем, что многие наши руководители, министры, депутаты присоединятся к этому проекту. Сегодня мы находимся здесь, чтобы популяризировать рабочие профессии, чтобы молодежь и среднее поколение знали, что есть такие профессии, как пекарь, кондитер, повар. Айгуль Ишбулатова, пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан