В Уфе изменилась схема движения автобусного маршрута №226

С 23 ноября в Уфе изменилась схема движения маршрутного автобуса №226. Теперь он начинает движение с Уфимского ДОКа и заканчивает на СТЦ «Мега-Уфа. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Фото №1 - В Уфе изменилась схема движения автобусного маршрута №226

Количество больших автобусов на данном маршруте увеличено до 55 единиц. При использовании транспортной карты «Алга» действует тариф одного часа. Он дает возможность без увеличения стоимости проезда добираться из одной части города в другую .

По этому тарифу пассажир платит за первый проезд, затем, в течение часа, может совершить пересадку между автобусами ГУП «Башавтотранс» РБ и электротранспортом МУП «Управление электротранспорта» города Уфы бесплатно.

пресс-служба мэрии Уфы

Отметим, что с 23 ноября прекращены перевозки пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 298 «Уфимский ДОК - СТЦ «Мега-Уфа».

Фото: Мэрия Уфы.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии