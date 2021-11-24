В Уфе изменилась схема движения автобусного маршрута №226

С 23 ноября в Уфе изменилась схема движения маршрутного автобуса №226. Теперь он начинает движение с Уфимского ДОКа и заканчивает на СТЦ «Мега-Уфа. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.
Количество больших автобусов на данном маршруте увеличено до 55 единиц. При использовании транспортной карты «Алга» действует тариф одного часа. Он дает возможность без увеличения стоимости проезда добираться из одной части города в другую .
Отметим, что с 23 ноября прекращены перевозки пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 298 «Уфимский ДОК - СТЦ «Мега-Уфа».
Фото: Мэрия Уфы.