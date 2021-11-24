В Башкирии 18 человек будут награждены медалью «Родительская доблесть»

Наград были удостоены жители Чекмагушевского, Хайбуллинского, Туймазинского, Давлекановского и Благовещенского районов, а также города Уфы.

Медалью «Родительская доблесть» награждаются родители, которые воспитали детей, заслуги которых прославляют Башкирию. Достижения могут быть не только в военной службе, спорте, творчестве, но и будут отмечены также героические поступки в обычной жизни.