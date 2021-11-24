Ушла из жизни председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова

В 2009 году назначена на должность заместителя председателя ВС Башкортостана, курировала уголовное судопроизводство. С сентября 2018 года, после ухода бывшего председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко на должность председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции, заняла его место с приставкой и. о.