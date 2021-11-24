Ушла из жизни председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова

Накануне ночью в Уфе ушла из жизни председатель Верховного суда Башкирии Земфира Убзековна Латыпова. По предварительной версии, она скончалась после тяжелых последствий от COVID-19.
Земфира Латыпова начала работать в судебной системе в 1982 году. Верховный суд Башкирии она возглавляла с 2019 года, а судьей Верховного суда республики Земфира Узбековна стала в 1988 году.
В 2009 году назначена на должность заместителя председателя ВС Башкортостана, курировала уголовное судопроизводство. С сентября 2018 года, после ухода бывшего председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко на должность председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции, заняла его место с приставкой и. о.
Фото: vechufa.ru