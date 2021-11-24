В Уфе в честь погибших от коронавируса медиков появится Аллея медицинской доблести

В Уфе появится Аллея медицинской доблести. Её создадут в честь медиков Башкирии, которые погибли при борьбе с коронавирусом. Такое решение приняли на заседании городского совета сегодня, 24 ноября.
Аллея расположена на территории Республиканской клинической больницы имени Куватова. С просьбой переименовать аллею к депутатам обратился главный врач медицинского учреждения Шамиль Булатов. Её протяженность 200 метров.
Проект межевания территории квартала утвержден в июне 2021 году. Напомним, по официальным данным, от заражения коронавирусной инфекцией при исполнении обязанностей погибли 33 медика.