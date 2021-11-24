В Башкирии прогнозируется очередной всплеск заболеваемости COVID-19

Это связано с тем, что многие предпочитают проводить праздники в путешествиях. Жители Башкирии уезжают за границу, а после могут «привезти» инфекцию с собой. Также зимой растет количество зараженных сезонными заболеваниями, а это неблагоприятно сказывается на эпидемиологической обстановке.