Хирургу из Уфы вручили золотой скальпель

Золотой скальпель для хирурга. В Уфе прошла торжественная церемония награждения лучших медработников. Так, например, заведующий первым хирургическим отделением Республиканской клинической больницы в этом году провёл сложнейшую реконструктивную операцию. Пациента доставляли в столицу республики санавиацией.

От холелитиаза в России ежегодно страдают примерно 6 человек из тысячи. Но не все они должны ложиться на операционный стол. Под нож хирурга попадают те, кто запустил заболевание. Чувство тяжести в правом боку, постоянная изжога, тошнота и горечь во рту – эти симптомы пациенты часто связывают, например, с неправильной диетой, не подозревая о более серьёзной причине.

Есть поточные операции, но мы все равно подходим индивидуально. А есть эксклюзивные, т.е. мы идём и знаем, что есть проблема. Ильдар Салимгареев, заведующий хирургическим отделением № 1 РКБ им. Г.Г. Куватова

Такие проблемы Ильдар Салимгареев решает уже 20 лет. Именно столько он работает в хирургии. Вообще же в медицине, можно сказать, с самого детства.

Мама врач, я с детства находился в больнице и видел эту работу. Вопрос выбора профессии не стоял. Бабушка тоже работала в больнице, в Мишкинской ЦРБ. Мама в Благовещенской ЦРБ. Ильдар Салимгареев, заведующий хирургическим отделением № 1 РКБ им. Г.Г. Куватова

В начале осени в отделении гастрохирургии прошла тяжёлая операция. Такой она стала из-за сильных осложнений у пациента. Больного доставили из района в Уфу санавиацией.

Хирургу с золотыми руками вручили скальпель – тоже золотой. Сам, однако, Ильдар Салимгареев смущается и, похоже, по кусочкам готов раздать награду всему отделению, которым заведует. Мол, один в операционной не воин.

Хотя решение и было принято мной, хирургическая бригада – это не только хирурги, это анестезиолог, операционные сестры. Ильдар Салимгареев, заведующий хирургическим отделением № 1 РКБ им. Г.Г. Куватова