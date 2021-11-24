Хирургу из Уфы вручили золотой скальпель

Золотой скальпель для хирурга. В Уфе прошла торжественная церемония награждения лучших медработников. Так, например, заведующий первым хирургическим отделением Республиканской клинической больницы в этом году провёл сложнейшую реконструктивную операцию. Пациента доставляли в столицу республики санавиацией.
От холелитиаза в России ежегодно страдают примерно 6 человек из тысячи. Но не все они должны ложиться на операционный стол. Под нож хирурга попадают те, кто запустил заболевание. Чувство тяжести в правом боку, постоянная изжога, тошнота и горечь во рту – эти симптомы пациенты часто связывают, например, с неправильной диетой, не подозревая о более серьёзной причине.
Такие проблемы Ильдар Салимгареев решает уже 20 лет. Именно столько он работает в хирургии. Вообще же в медицине, можно сказать, с самого детства.
В начале осени в отделении гастрохирургии прошла тяжёлая операция. Такой она стала из-за сильных осложнений у пациента. Больного доставили из района в Уфу санавиацией.
Хирургу с золотыми руками вручили скальпель – тоже золотой. Сам, однако, Ильдар Салимгареев смущается и, похоже, по кусочкам готов раздать награду всему отделению, которым заведует. Мол, один в операционной не воин.
В отделении гастрохирургии РКБ имени Куватова ежедневно спасают до 8 человек. И это не считая экстренных. Дополнительно минимум ещё 5 таких в день. Это количество увеличивалось примерно в 2 раза на время, когда другие больницы функционировали в режиме «красной зоны». Медики продолжают спасать пациентов днём и ночью. Жизни других людей – и есть их жизнь.