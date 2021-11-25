Жители городов и районов Башкирии рассказали о вакцинации

Мне повезло, что я выжила. В один день голова вовсе пошла кругом, и я упала на кухне. Муж привез в больницу, измерили уровень кислорода в крови — он упал до 82 процентов. Отправили в “красную зону”. Оттуда — в инфекционное отделение. Капельницы, уколы — минута в минуту от назначенного. Все, как один, начиная от врача и заканчивая сантехником, вежливые, с ободряющей улыбкой на лицах, с позитивным настроем. Как это было важно для нас! Мы ведь уже лежали и думали о том, выживем или нет. И только их спокойная уверенность, грамотные и профессиональные действия вселяли в нас надежду на исцеление, на то, что выйдем из больницы на своих ногах. Сейчас, когда читаю негативные посты в соцсетях, что врачи обязаны, медики обязаны, хочу сказать: не слишком ли многого мы требуем от них? А помним ли мы, сами, о своих обязательствах? Ведь ту же маску — не носим.

Р. Раисова.