Жители городов и районов Башкирии рассказали о вакцинации

Жители городов и районов Башкирии рассказали о своей вакцинации. В республике продолжаются мероприятия по вакцинации населения от коронавируса. Пока вакцина – это единственный метод замедлить распространение вируса.
Корреспонденты районных изданий продолжают беседовать с врачами и сельчанами, которые рассказывают о своём опыте вакцинации. Многие решились на прививку после заболевания коронавирусом.
Нагрузка на медиков увеличилась в разы. Помимо физической усталости, прибавилась еще и эмоциональная. Неизвестно, что будет дальше, все прекрасно понимают, что это еще не предел, возможно, эпидемия продолжится. Поэтому мы настаиваем на вакцинации — самой эффективной мере защиты от вируса.Адиб Хамадуллин, врач-офтальмолог Буздякской ЦРБ
В нынешних условиях полагаться на удачу и не прививаться — слишком большой риск. Цена такого риска — жизнь. И я очень рад, что население нас услышало и поняло. Но у нас еще остаются жители, в основном из возрастной категории 60+, которым необходимо вакцинироваться, а потом и ревакцинироваться. Поэтому работу в данном направлении будем продолжать.Александр Овчинников, заместитель главного врача центральной районной больницы
Мне повезло, что я выжила. В один день голова вовсе пошла кругом, и я упала на кухне. Муж привез в больницу, измерили уровень кислорода в крови — он упал до 82 процентов. Отправили в “красную зону”. Оттуда — в инфекционное отделение. Капельницы, уколы — минута в минуту от назначенного. Все, как один, начиная от врача и заканчивая сантехником, вежливые, с ободряющей улыбкой на лицах, с позитивным настроем. Как это было важно для нас! Мы ведь уже лежали и думали о том, выживем или нет. И только их спокойная уверенность, грамотные и профессиональные действия вселяли в нас надежду на исцеление, на то, что выйдем из больницы на своих ногах. Сейчас, когда читаю негативные посты в соцсетях, что врачи обязаны, медики обязаны, хочу сказать: не слишком ли многого мы требуем от них? А помним ли мы, сами, о своих обязательствах? Ведь ту же маску — не носим.Р. Раисова.
Я записался на вакцинацию на 15 декабря 2020 года в Нефтекамске. Тогда вакцина поступала в ампулах, рассчитанных на пять человек, и у меня не получилось поехать туда вовремя. Пришлось ждать вакцину в Агидели. К нам первая вакцина «Спутник V» поступила 29 декабря. Я сразу сказал: буду первым. Я не устаю повторять своим пациентам: если вы все время думаете о симптомах, побочных эффектах, то вы их обязательно ощутите. Не надо бояться прививки. Второй компонент вакцины я получил 19 января и сразу пошел принимать больных. К вечеру я уже и забыл, что утром вакцинировался.врач-хирург Абхикеша Кочале
Я решилась на прививку потому, что у меня тяжело заболел супруг. И у самой имеются хронические заболевания. Поэтому для себя я сразу приняла решение вакцинироваться. Эффект от прививки вполне заметен: я могу свободно посещать общественные места, ходить к родными и близким без опаски. Это большое облегчение: только после вакцинации я заметила, как угнетало психику постоянное ощущение страха перед болезнью.Людмила Константиновна Филиппова
А я пошла на прививку, потому что не представляю, как можно находиться без общения с близкими и друзьями. Хотя я понимаю, что вакцина не означает возможности ходить без маски. Во-первых, для меня важно, что я защищена от тяжелой формы заболевания, во-вторых, каждый вакцинированный приближает завершение пандемии. Это ли не аргумент медицинского работника!Альбина Константиновна Филиппова
В последнее время начали болеть и дети. Не так давно в селе переболели ковидом молодая мама и ее новорожденная дочка. Они перенесли болезнь сравнительно легко, была лишь небольшая температура. Очень переживала, постоянно навещала их, приезжала и педиатр из райцентра. Слава Богу, все обошлось. Всего в селе перенесли это заболевание пять человек.Гузель Мазитова, фельдшер села Кайраклы
В ковид-госпитале передумать не получится! Я сам — доктор с многолетним стажем, моя супруга Раушания Каримовна тоже была замечательным врачом. Нами спасена не одна сотня людей. Моя супруга — одна из первых вступила в схватку с болезнью, благодаря ее инициативе был разбит ковид-госпиталь в терапевтическом отделении Аскинской ЦРБ — в начале пандемии больницы Бирска и Уфы не могли принимать наших пациентов из-за нехватки мест, а лечить надо было. Она до последнего была на передовой, продолжала бы спасать и сегодня… Только вот коварная болезнь — новая коронавирусная инфекция не смотрит на заслуги, она постучалась и в нашу семью, и ушла не с пустыми руками.Фларит Усманов, бывший глава администрации Аскинского района
Я восхищен нашими медицинскими кадрами. Несмотря на то, что обстановка с коронавирусом в стране и республике тревожная, они качественно выполняют свои обязанности. Я считаю, что выздоровел благодаря тому, что привился вакциной «Спутник V», второй компонент мне сделали 18 мая. Берегите себя и своих родных, близких, коллег! Обязательно вакцинируйтесь! Это спасет вас от непереносимых страданий.Николай Федорович Какунин
Сначала я опасалась делать прививку, потому что имею ряд хронических заболеваний. Но когда узнала, что перенести вакцинацию легче, чем сам ковид, все-таки решилась. Первую прививку перенесла хорошо, никаких побочных эффектов не было. Чувствую себя более уверенно, защищенной.Алина Мадияровна Михайлова
КТ показало 40% поражения легких, коронавирус подтвердился. 12 дней провел в кислородной маске, что очень тяжело. Если бы я вовремя сделал прививку, так не заболел бы. Не откладывайте визит в прививочный кабинетФенар Адуллин
Мне 73 года, я военный пенсионер. Сегодня приехал делать второй компонент вакцины. Сначала долго думал, не решался делать вакцину – в начале всякой информации было много. Но многие знакомые привились, и отлично себя чувствуют. Никаких побочных эффектов. И я решил, что своим ученым и медикам нужно доверятьНиколай Гаврилов, житель села Игнатовка