В Уфе простились с председателем Верховного суда Башкортостана Земфирой Латыповой

 Она скончалась в возрасте 66 лет от осложнений на фоне коронавируса. С болезнью судья боролась около месяца. В траурной церемонии приняли участие члены ее семьи, руководство республики, коллеги и друзья. Около 40 лет своей жизни Земфира Латыпова посвятила служению закону. Более 30 лет отдала судебной системе. Высший судебный орган Башкортостана она возглавляла с 2019 года.

Именно ей принадлежат слова, что судья должен быть честен, беспристрастен, профессионален и не поддаваться ничьему давлению. Так она и жила, и работала. Мне посчастливилось ее знать лично. Это личная боль моя, руководства Башкортостана и всего правительства. Радий Фаритович Хабиров меня просил именно такие слова донести, что для нас это очень личная скорбь.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Проститься с Земфирой Латыповой пришли сотни человек. Ее вспоминали как человека, который всегда приходил на выручку. Даже находясь на лечении в больнице, она продолжала созваниваться с коллегами и контролировала рабочий процесс.

Фото №1 - В Уфе простились с председателем Верховного суда Башкортостана Земфирой Латыповой

Человечная, очень порядочная, я с ней проработала шесть лет. Была ее помощником. Всю жизнь буду ее помнить. Человек, который сыграл огромную жизнь в моей жизни. И таких как я много. Она всегда будет примером и всегда будет в моей памяти.

Расиля Шакирова, коллега

Я у нее училась 18 лет, она меня поддерживала. Дала свои знания, советы. До конца поддерживала. Мне до сих пор не верится, это немыслимо порядочный человек.

Зиля Ахметова, коллега

Для нас она стала второй мамой. И сегодня такой очень день для всех, когда ты теряешь действительно близкого человека. Спасибо ей большое за это.

Элина Мухаметгалиева, коллегам
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти