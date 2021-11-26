В Уфе простились с председателем Верховного суда Башкортостана Земфирой Латыповой

Человечная, очень порядочная, я с ней проработала шесть лет. Была ее помощником. Всю жизнь буду ее помнить. Человек, который сыграл огромную жизнь в моей жизни. И таких как я много. Она всегда будет примером и всегда будет в моей памяти.

Расиля Шакирова, коллега