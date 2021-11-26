В Уфе простились с председателем Верховного суда Башкортостана Земфирой Латыповой

Она скончалась в возрасте 66 лет от осложнений на фоне коронавируса. С болезнью судья боролась около месяца. В траурной церемонии приняли участие члены ее семьи, руководство республики, коллеги и друзья. Около 40 лет своей жизни Земфира Латыпова посвятила служению закону. Более 30 лет отдала судебной системе. Высший судебный орган Башкортостана она возглавляла с 2019 года.
Проститься с Земфирой Латыповой пришли сотни человек. Ее вспоминали как человека, который всегда приходил на выручку. Даже находясь на лечении в больнице, она продолжала созваниваться с коллегами и контролировала рабочий процесс.