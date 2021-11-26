Правительство планирует изменить правила отказа от установки российского ПО на гаджеты

Правительство планирует внести изменения в правила предустановки российских приложений при активации устройства. Теперь пользователь должен будет «явно» отказаться от ПО.

Производители устройств должны будут добавить обязательное окно выбора поисковой системы при включении устройства. Также, пользователи должны при включении устройства должны «явно» отказаться от установки российских программ.