В Башкирии спасатели провели профилактическую операцию «Тонкий лед»

В Башкирии проходят рейды по предупреждению чрезвычайных происшествий на водоемах. Спасатели объясняют, как вести себя на льду и что делать, если человек оказался в холодной воде. С сотрудниками МЧС на берег реки Белой отправился и корреспондент БСТ.
Он настолько уверен в своей безопасности, что с собой даже не взял верёвку, которую можно будет использовать в качестве самоспасателя. Случись что, под рукой только бур. Но такой исход Фанис Нургалин исключает. Опытный рыбак говорит, что на льду не рискует.
Это заводь Белой в микрорайоне Нижегородка. Течения здесь нет, поэтому река покрылась льдом. Но он пока не прочный, говорят сотрудники пожарно-спасательной части. Они сегодня вышли в рейд, что напомнить рыбакам о мерах безопасности.
Для безопасного пешего хождения толщина льда должна быть не менее семит сантиметров. В этом части реки есть все 15, но сотрудники МЧС не рискуют и пока на лед выходят в спасательных жилетах.
Не стали рисковать и мы. А вот рыбаки зачастую люди смелые. Но эта черта может оказаться губительной для человека.
Выходить на лёд в темное время суток ни в коем случае нельзя, говорят спасатели. Повременить с рыбалкой нужно и при плохой видимости, когда за окном туман или снегопад. Каким бы сильным не было желание услышать звуки сверлящего бура или ощутить бойкие поклёвки рыбы, собственная жизнь должна быть дороже.