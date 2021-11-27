В Башкирии спасатели провели профилактическую операцию «Тонкий лед»

В Башкирии проходят рейды по предупреждению чрезвычайных происшествий на водоемах. Спасатели объясняют, как вести себя на льду и что делать, если человек оказался в холодной воде. С сотрудниками МЧС на берег реки Белой отправился и корреспондент БСТ.

Он настолько уверен в своей безопасности, что с собой даже не взял верёвку, которую можно будет использовать в качестве самоспасателя. Случись что, под рукой только бур. Но такой исход Фанис Нургалин исключает. Опытный рыбак говорит, что на льду не рискует.

Здесь же не страшно, я не иду к речке, где течение. Я не обманываю, там 15, 14 или 12 сантиметров.

Фанис Нургалин, рыбак

Это заводь Белой в микрорайоне Нижегородка. Течения здесь нет, поэтому река покрылась льдом. Но он пока не прочный, говорят сотрудники пожарно-спасательной части. Они сегодня вышли в рейд, что напомнить рыбакам о мерах безопасности.

Для безопасного пешего хождения толщина льда должна быть не менее семит сантиметров. В этом части реки есть все 15, но сотрудники МЧС не рискуют и пока на лед выходят в спасательных жилетах.

Не стали рисковать и мы. А вот рыбаки зачастую люди смелые. Но эта черта может оказаться губительной для человека.

Фото №1 - В Башкирии спасатели провели профилактическую операцию «Тонкий лед»

В 2019 году в районе деревни Миловка двое мужчин 60 лет вышли на рыбалку и утонули. Они были в резиновой лодке, резиновая лодка порезалась об лед и они ночью там утонули.

Салават Шафиков, заместитель начальника пожарно-спасательной части № 9

Выходить на лёд в темное время суток ни в коем случае нельзя, говорят спасатели. Повременить с рыбалкой нужно и при плохой видимости, когда за окном туман или снегопад. Каким бы сильным не было желание услышать звуки сверлящего бура или ощутить бойкие поклёвки рыбы, собственная жизнь должна быть дороже.

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