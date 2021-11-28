В России с 1 декабря некоторым гражданам повысят пенсии

В России проживают свыше 4,6 млн россиян в возрасте 80 лет и выше, из них более 16 тысяч наших соотечественников достигли 100 лет и даже выше. Решение государства поддержать именно эту категорию социально уязвимого население очень логичное и правильное. Деньги в нашем профицитном бюджете есть, и нужно успеть отдать должное людям, повидавшим в жизни и войны, и разруху.

Андрей Лобода, экономист