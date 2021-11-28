В России с 1 декабря некоторым гражданам повысят пенсии

Пенсионный фонд России проведёт индексацию пенсий для некоторых граждан. Выплаты вырастут уже с 1 декабря у трёх категорий граждан. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Так, пенсия вырастет у тех, кто в ноябре празднует свое 80-летие. Для таких граждан будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Сейчас она составляет 6 тысяч рублей. Увеличенная плата достигнет 12 тысяч.
Также прибавку могут ожидать пенсионеры, которые работали до августа 2021 года. Следующая категория граждан, которую ожидает повышение пенсии, — это те, кто самостоятельно подавал заявление на перерасчет. Например, индексацию пенсии могут провести, если у человека появился несовершеннолетний на иждивении.