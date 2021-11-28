Десять семей Башкирии получили медали «Родительская доблесть»

А потом, когда подросли трое родных и дома стало пусто, супруги отправились в детский дом. Так их семья спустя время уже перестала помещаться в легковушку. Минизахида Шичина сама водит микроавтобус. Так и отправились на награждение в Уфу. Их семья вместе с Валиевыми-Вервельскими – это уже половина зала. Родительскую доблесть, так называется и награда, проявили не только многодетные семьи, но и супруги Хаматшины, воспитавшие спортсмена-паралимпийца, чемпиона мира Тимура Хаматшина, родители шорт-трекиста Семёна Елистратова. И, безусловно, эту награду заслужила едва сдерживающая сегодня слёзы Нафиса Муллаянова. Её сын Марат погиб 11 лет назад в Чечне.