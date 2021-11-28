Десять семей Башкирии получили медали «Родительская доблесть»

Сегодня один из самых добрых и нежных праздников – День матери. Семьи, для которых родительство стало подвигом, поблагодарили на неделе. В Уфе чествовали выдающихся отцов и матерей. Медали «Родительская доблесть» получили десять семейств. Награду получили многодетные родители, воспитывающие кровных и приёмных детей, мамы и папы выдающихся спортсменов, артистов и героев погибших на полях сражений.
Это даже не половина её детей, которых в семье 25. Пока в гостиную спустятся все, пройдет не одна минута. А чтобы уместить их в кадре, нужно постараться. В прошлом году семья стала больше сразу на 4 человека. Ирина и Вахит стали мамой и папой для 4 братишек из Бирского детского дома. Никогда бы не смогли их разлучить, говорят многодетные родители.
Но много лет назад этому семейному счастью предшествовала трагедия. Во время тяжелых родов Ирина потеряла ребёнка. Депрессия, пустота, которую в итоге помог заполнить сын, но не кровный.
Здесь история каждого ребенка тянет на отдельный фильм. Грустный, драматичный, но со счастливом концом, в котором они обретают дом и семью. Минизахида и Владимир Шичины стали мамой и папой для 36 детей. Их генеалогическое древо с каждым годом становится всё пышнее. Во взрослую жизнь отправились 20 детей. Еще 16 ребят живут с ними. А самым первым родным, но не кровным сыном стал соседский мальчик.
А потом, когда подросли трое родных и дома стало пусто, супруги отправились в детский дом. Так их семья спустя время уже перестала помещаться в легковушку. Минизахида Шичина сама водит микроавтобус. Так и отправились на награждение в Уфу. Их семья вместе с Валиевыми-Вервельскими – это уже половина зала. Родительскую доблесть, так называется и награда, проявили не только многодетные семьи, но и супруги Хаматшины, воспитавшие спортсмена-паралимпийца, чемпиона мира Тимура Хаматшина, родители шорт-трекиста Семёна Елистратова. И, безусловно, эту награду заслужила едва сдерживающая сегодня слёзы Нафиса Муллаянова. Её сын Марат погиб 11 лет назад в Чечне.
Дома уголок памяти: фотографии, краповый берет, газетные вырезки и «Орден мужества». Посмертно. Но теперь в семье три человека, заслуживших награды. Медаль «Родительская доблесть» вручили маме и папе Марата.
Такого большого коллективного фото в колонном зале, наверное, ещё не делали. Новые медали многие вешали в дополнение к уже имеющимся «Отцовская доблесть» и «Материнская слава».
В торжественной обстановке скромные и сдержанные дети мам поздравляют уже дома. До профессионального родительского праздника еще пару дней, но чтобы сказать слова любви, поводы не нужны.