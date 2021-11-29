В России семьи с детьми освободят от НДФЛ при продаже жилья

Семьи с двумя и более детьми будут освобождены от НДФЛ при продаже квартиры, жилого дома. Льготы могут распространяться и на родителей, и на детей. Освобождение от НДФЛ распространяется на взрослых, у которых есть несовершеннолетние дети или дети до 24 лет, обучающиеся очно. А на детей — при ряде условий.