В России семьи с детьми освободят от НДФЛ при продаже жилья

Президент России подписал документ, согласно которому семьи с детьми будут освобождены от оплаты НДФЛ при продаже жилья. Информация опубликована на официальном портале правовой информации.
Семьи с двумя и более детьми будут освобождены от НДФЛ при продаже квартиры, жилого дома. Льготы могут распространяться и на родителей, и на детей. Освобождение от НДФЛ распространяется на взрослых, у которых есть несовершеннолетние дети или дети до 24 лет, обучающиеся очно. А на детей — при ряде условий.
Другой важный момент, новое жилье должно быть приобретено в том же году, когда продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. Кроме того, кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна превышать 50 миллионов рублей и быть больше кадастровой стоимости приобретаемого взамен жилья.
Также на момент продажи жилья ни у кого из членов многодетной семьи не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного.
Данная норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года.