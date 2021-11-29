В России с 1 декабря поднимут пенсии

Гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет, к пенсии будет добавлена выплата в 6044 рублей. Размер всей пенсии по подсчетам ПФР составит 12088 рублей. Также на надбавку к пенсии могут рассчитывать пенсионеры, которые работали до августа 2021 года. Рабочим пенсионерам восстанавливают индексацию пенсии только через 3 месяца, поэтому в декабре они получат выплаты за осень.