В России с 1 декабря поднимут пенсии

С 1 декабря в России поднимут пенсии для 3 категорий граждан. ПФР подробно рассказали кто получит надбавку от государства.
Гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет, к пенсии будет добавлена выплата в 6044 рублей. Размер всей пенсии по подсчетам ПФР составит 12088 рублей. Также на надбавку к пенсии могут рассчитывать пенсионеры, которые работали до августа 2021 года. Рабочим пенсионерам восстанавливают индексацию пенсии только через 3 месяца, поэтому в декабре они получат выплаты за осень.
Граждане, подавшие заявление на перерасчёт пенсии, также смогут получить прибавку. Пенсию пересчитают, если предоставлены документы, доказывающие наличие двух несовершеннолетних иждивенцев.