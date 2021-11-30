Стало известно, как пройдёт новогодняя ёлка Главы Башкирии

Представители министерства образования рассказали, как в этом году пройдёт новогодняя ёлка главы Башкирии. Из-за напряженной ситуации с коронавирусом мероприятие претерпело изменения.

Напомним, на новогоднюю ёлку главы республики в Уфе традиционно приглашают около 800 детей, которые отличились в учебе, спорте, творчестве, стали участниками или призерами различных фестивалей. Также на торжество приглашают детей из семей военнослужащих, многодетных, малоимущих и детей с инвалидностью.