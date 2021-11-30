В Уфе детям и их родителям напомнили о правилах безопасности при катании с горок

Предотвратить несчастные случаи. Сотрудники городского Центра общественной безопасности выходят в рейды по профилактике детского травматизма на горках. Ледяные городки пока не построены, речь идет о катании на склонах, не предназначенных для этого.
С десяток метров по заснеженному склону, а дальше практически по ровному асфальту. Машин нет, стоянку около Конгресс-холла временно облюбовала детвора. Одни катаются, пока не видят родители, а другие и вовсе под присмотром взрослых.
Главное, чтобы катание по необорудованной горке не закончилось плачевно, говорят инспекторы городского центра общественной безопасности. В прошлом году они стали свидетелями происшествия, когда ребенок получил перелом позвоночника и остался на всю жизнь инвалидом.
Склон в парке «Ватан» очень опасный. Несмотря на это и предупреждающие вывески периодически здесь появляются желающие покатать своих детей. Но всё что могут инспекторы – это провести профилактическую беседу с родителями.
А это еще одно достаточно опасное для катаний место в Кировском районе Уфы. По крайней мере, несчастные случаи здесь происходят регулярно. Горка расположена в лесу рядом с перинатальным центром по улице Авроры. В этой местности инспекторы также проводят рейды.