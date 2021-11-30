В Уфе детям и их родителям напомнили о правилах безопасности при катании с горок

Предотвратить несчастные случаи. Сотрудники городского Центра общественной безопасности выходят в рейды по профилактике детского травматизма на горках. Ледяные городки пока не построены, речь идет о катании на склонах, не предназначенных для этого.

С десяток метров по заснеженному склону, а дальше практически по ровному асфальту. Машин нет, стоянку около Конгресс-холла временно облюбовала детвора. Одни катаются, пока не видят родители, а другие и вовсе под присмотром взрослых.

Не боимся, машин же нет. Хотелось бы, конечно, чтобы горки построили, но горок пока нет по городу. Приходится здесь спускаться пока. Потому что ребенок хочет кататься по горке. Артур Юмагузин, житель г. Уфы

Главное, чтобы катание по необорудованной горке не закончилось плачевно, говорят инспекторы городского центра общественной безопасности. В прошлом году они стали свидетелями происшествия, когда ребенок получил перелом позвоночника и остался на всю жизнь инвалидом.

В прошлом году, когда здесь катались, в течение дня мы дежурили. Тут двое детей разбилось. Пока одному ребенку скорую вызывали, уже второй на тюбинге разбился. Марат Хамитов, инспектор Центра общественной безопасности кировского района г. Уфы

Склон в парке «Ватан» очень опасный. Несмотря на это и предупреждающие вывески периодически здесь появляются желающие покатать своих детей. Но всё что могут инспекторы – это провести профилактическую беседу с родителями.

К сожалению, в законе не предусмотрена ответственность административная при катаниях на несанкционированных горках. Как работники Центра общественной безопасности только предупредительные беседы проводим с гражданами и детьми. Лайсан Хайруллина, старший инспектор Центра общественной безопасности кировского района г. Уфы