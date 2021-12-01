Жителей России призывают провести новогодние праздники дома

Сегодня многие граждане планируют свои поездки, планируют свой отдых. Очевидно, что лучше сделать это дома. Ситуация развивается в разных странах по-разному и меры реагирования в каждой стране могут быть также самыми разными. Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на определенно долгий срок по решению той или иной страны. Поэтому я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора