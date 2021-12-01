Жителей России призывают провести новогодние праздники дома

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала жителей России воздержаться от поездок в новогодние праздники. Это связано с широким распространением нового штамма коронавируса «омикрон».
Анна Попова отметила, что из-за напряженной эпидемиологической ситуации в разных странах россияне могут столкнуться с проблемами выезда и рискуют заразиться опасным штаммом.
Пока же для вернувшихся из стран с риском «омикрона» в стране ввели двухнедельный карантин. Это касается туристов из ЮАР, нескольких других африканских государств, Великобритании и Китая. Из-за особенностей омикрон-штамма срок действия ПЦР-теста сократят с 72 до 48 часов.