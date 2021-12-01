Жителей России призывают провести новогодние праздники дома

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала жителей России воздержаться от поездок в новогодние праздники. Это связано с широким распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

Фото №1 - Жителей России призывают провести новогодние праздники дома

Анна Попова отметила, что из-за напряженной эпидемиологической ситуации в разных странах россияне могут столкнуться с проблемами выезда и рискуют заразиться опасным штаммом.

Сегодня многие граждане планируют свои поездки, планируют свой отдых. Очевидно, что лучше сделать это дома. Ситуация развивается в разных странах по-разному и меры реагирования в каждой стране могут быть также самыми разными. Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на определенно долгий срок по решению той или иной страны. Поэтому я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора 

Пока же для вернувшихся из стран с риском «омикрона» в стране ввели двухнедельный карантин. Это касается туристов из ЮАР, нескольких других африканских государств, Великобритании и Китая. Из-за особенностей омикрон-штамма срок действия ПЦР-теста сократят с 72 до 48 часов.

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