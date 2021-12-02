В Уфе показали, как обучают спасателей

Спасатели позвали в гости. Госкомитет по ЧС инициировал челлендж, направленный на популяризацию профессии. В учебный центр пригласили журналистов и блогеров, чтобы показать, как проходит обучение спасателей.

Принцип «не навреди» важен не только медикам. Казалось бы, простые действия, которые многие не раз видели в фильмах. Но надо постараться их правильно повторить. Тут главное – рассчитать силу и точку нажатия. Для спасателей это, конечно, самое простое. Оказывать медицинскую помощь учат в учебно-методическом центре. Специалисты должны быть готовы ко всему. И к химической опасности. Проверить решили и мы себя.

В нормативы мы уложились. Но что-то подсказывает, что минуту-другую преподаватели просто решили скостить. Большая часть учеников центра – это молодые ребята. Но кардинально изменить жизнь, посвятив себя спасению людей, можно и в 55, как это сделал Дим Ясупов. Но несмотря на возраст, нормативы он сдаёт наравне с коллегами помоложе.

Хотелось людям сделать хорошее, спасти, помочь. По возрасту уже чувствуешь, что ты должен что-то сделать. Дим Ясупов, спасатель

Спасти человека можно и по телефону. Обучают диспетчеров здесь же. Они спасают и словом, и скоростью оформления вызова. У каждого есть свой личный рекорд. Гульнара до работы в Службе спасения была волонтёром «Лиза Алерт», занималась поиском людей.

Обработка звонка скорой помощи – от 30 секунд до минуты. Мой рекорд – 27 секунд. Гульнара Аскарова, диспетчер Службы 112

Самые светлые и трагичные истории соседствуют в местном музее. Здесь и истории счастливых спасений, побед, и события, которые до сих пор тяжело вспоминать без слёз. Преподаватель Рушания Гафурова создала уголок памяти погибшим в железнодорожной трагедии в Улу-Теляке. Истории собирала у очевидцев событий.

Ребята 14-17 лет ездили в Краснодар собирать черешню, до дома не доехали. Других наградили путевками, не все остались живы. Вся Башкирия поднялась на сдачу крови и не только Башкирия. Рушания Гафурова, старший преподаватель Госкомитета по ЧС Республики Башкортостан

Учебный центр дает хорошую подготовку, но главному спасателей не научат нигде.

Просто так в спасательные формирования не приходят. Это призвание. Человек должен душой стремиться спасти. Талгат Нагимов, начальник учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан