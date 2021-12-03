Новые соцобъекты и подготовка к юбилею города: Радий Хабиров посетил Салават

Вторая жизнь старых зданий и строительство новых образовательных учреждений. Салават готовится к юбилею города. Между тем «Газпром нефтехим Салават» готовится к масштабному промышленному обновлению. На встрече с руководством компании Глава Башкортостана обсудил совместные проекты и перспективы развития.
Вторую жизнь здание 1975 года постройки получило после капитального ремонта. Больше 30 лет назад детский сад перепрофилировали под заведение общественного питания, затем долгое время корпус пустовал. И вот в некогда заброшенных стенах вновь зазвучал детский смех. Капитальный ремонт провели в рамках нацпроекта «Демография». Обновили фасад, заменили коммуникации, смонтировали тёплые полы. В помещениях установили современную мебель и необходимое оборудование. Дошкольное учреждение Салавата в рамках рабочей поездки посетил Глава республики.
А вот в новом микрорайоне «Восточный» построят новую, самую большую в Салавате школу. Здание вместит в себя 1 175 школьников. Образовательное учреждение возведут по типовому проекту, как в Стерлитамаке. Стоимость объекта составит 717 млн рублей. Сдать его планируют к 2023 году, к юбилею города.
Возведение такого объекта позволит приступить к реализации в Салавате федеральной программы капитального ремонта общеобразовательных учреждений, инициированной президентом страны. На время реконструкции учащиеся смогут обучаться в новой школе.
Между тем крупнейшее градообразующее предприятие Салавата готовится к масштабному промышленному обновлению. На встрече с руководством компании Радий Хабиров обсудил совместные с республикой проекты и перспективы развития «Газпром нефтехим Салават». В рамках инвестпроекта в сентябре прошлого года на предприятии запустили установку по производству водорода. Сейчас на базе салаватского нефтехимического комплекса проводят масштабную модернизацию.