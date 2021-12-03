Новые соцобъекты и подготовка к юбилею города: Радий Хабиров посетил Салават

Вторая жизнь старых зданий и строительство новых образовательных учреждений. Салават готовится к юбилею города. Между тем «Газпром нефтехим Салават» готовится к масштабному промышленному обновлению. На встрече с руководством компании Глава Башкортостана обсудил совместные проекты и перспективы развития.

Вторую жизнь здание 1975 года постройки получило после капитального ремонта. Больше 30 лет назад детский сад перепрофилировали под заведение общественного питания, затем долгое время корпус пустовал. И вот в некогда заброшенных стенах вновь зазвучал детский смех. Капитальный ремонт провели в рамках нацпроекта «Демография». Обновили фасад, заменили коммуникации, смонтировали тёплые полы. В помещениях установили современную мебель и необходимое оборудование. Дошкольное учреждение Салавата в рамках рабочей поездки посетил Глава республики.

Во многих городах Башкортостана есть такие пустующие здания. Мы постепенно наводим в этой части порядок, принимаем решение: сносить, или реконструировать. Здесь, в Салавате, провели качественный капитальный ремонт, получился хороший детский сад. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот в новом микрорайоне «Восточный» построят новую, самую большую в Салавате школу. Здание вместит в себя 1 175 школьников. Образовательное учреждение возведут по типовому проекту, как в Стерлитамаке. Стоимость объекта составит 717 млн рублей. Сдать его планируют к 2023 году, к юбилею города.

Здесь у нас будет два спортзала, столовая на единовременный приём пищи более 500 учащихся. 63 ученических класса, 4 медицинских кабинета, стоматология. Очень здоровский проект. Это уже повторное применение этого проекта. Она сравнима с нашими школами в Стерлитамаке и уже построена в Нефтекамске. Площадь земельного участка под застройку – 25,5 гектара. Тимур Хафизов, и.о. первого заместителя главы г. Салавата

Возведение такого объекта позволит приступить к реализации в Салавате федеральной программы капитального ремонта общеобразовательных учреждений, инициированной президентом страны. На время реконструкции учащиеся смогут обучаться в новой школе.

В наших крупных городах действительно не хватает школ. Как говорит глава администрации Салавата Игорь Геннадьевич Миронов, в последний раз здесь открывали школу в 1994 году. А между тем город растёт, появился такой молодой, бурно развивающийся микрорайон. Поэтому будем строить. Это будет достойный подарок жителям Салавата к юбилею города. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан