Телеканал БСТ вручил телевизоры участникам юбилейного телемарафона

Приятным сюрпризом для тех, кто провел этот воскресный день вместе с любимым телеканалом, стал розыгрыш трех телевизоров. Кроме того, у зрителей была возможность получить и другие памятные подарки с символикой БСТ. Одним из победителей стал Рустам Тулебаев. Технику мужчина получил сегодня вместе с поздравлениями от сотрудников телеканала.