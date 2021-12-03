Телеканал БСТ вручил телевизоры участникам юбилейного телемарафона

Сегодня главный телеканал Башкортостана передал призы участникам телемарафона, посвященного 20-летнему юбилею БСТ. Розыгрыш прошёл в прямом эфире 21 ноября.

Приятным сюрпризом для тех, кто провел этот воскресный день вместе с любимым телеканалом, стал розыгрыш трех телевизоров. Кроме того, у зрителей была возможность получить и другие памятные подарки с символикой БСТ. Одним из победителей стал Рустам Тулебаев. Технику мужчина получил сегодня вместе с поздравлениями от сотрудников телеканала.

Как раз сломался телевизор, а кредит не хотелось брать. Откладывали до декабря и неожиданно выиграли. Не ожидали, просто решили поиграть.

Рустам Тулебаев, победитель
Фото №1 - Телеканал БСТ вручил телевизоры участникам юбилейного телемарафона

Ещё один большой телевизор достался семье Нургалиевых. Поучаствовать в праздничной акции на БСТ супругам предложили родственники.

Получилось так, что в самом  первом розыгрыше выиграли. Радости было много. Всем знакомым звонили.

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