Телеканал БСТ вручил телевизоры участникам юбилейного телемарафона

Сегодня главный телеканал Башкортостана передал призы участникам телемарафона, посвященного 20-летнему юбилею БСТ. Розыгрыш прошёл в прямом эфире 21 ноября.
Приятным сюрпризом для тех, кто провел этот воскресный день вместе с любимым телеканалом, стал розыгрыш трех телевизоров. Кроме того, у зрителей была возможность получить и другие памятные подарки с символикой БСТ. Одним из победителей стал Рустам Тулебаев. Технику мужчина получил сегодня вместе с поздравлениями от сотрудников телеканала.
Ещё один большой телевизор достался семье Нургалиевых. Поучаствовать в праздничной акции на БСТ супругам предложили родственники.