Как жителям Башкирии отправить письмо Деду Морозу?

Можно будет отправить письмо в Великий Устюг до 31 декабря включительно. В крупных отделениях мы установили специально оформленные почтовые ящики. Но можно опустить письмо в ящик, расположенный в любом отделении или на фасадах зданий.

Борис Слуцкий, пресс-секретарь УФПС Республики Башкортостан