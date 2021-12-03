Как жителям Башкирии отправить письмо Деду Морозу?

Письмо Деду Морозу из Башкортостана. Почта России предлагает отправить письма главному зимнему волшебнику, рассказав о своих мечтах, пожеланиях и планах.
Для этого в почтовых отделениях установили специально украшенные новогодние ящики. Чтобы письмо дошло до новогоднего волшебника, в адресной строке обязательно нужно указать адрес: Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Также необходимо наклеить на конверт марку.
Только в прошлом году в резиденцию Деда Мороза было отправлено свыше 220 тысяч писем от детей и взрослых со всей страны.