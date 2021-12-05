Как в Башкирии заселиться в гостиницу в условиях пандемии?

С начала  декабря заселиться в гостиницы Башкортостана можно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или медотводе с отрицательным ПЦР-тестом. Соответствующий указ подписан Радием Хабировым. Однако для некоторых отельеров прибыль оказалась важнее санитарной безопасности постояльцев. В этом убедилось Контрольное управление  главы республики.

Несмотря на выходные, в гостиницах на берегу Яктыкуля немноголюдно. Популярные турбазы в ожидании горнолыжников и новогодних корпоративов. Но попасть на них гости смогут только после вакцинации и предъявления QR-кода. Согласно указу, подписанному Главой Башкортостана, пропуском в гостиницы также служат справка о перенесенном заболевании или медотвод с действующим ПЦР-тестом.

Ничего сложного, всех гостей оповестили. По всей стране это. От брони на данный момент никто особо не отказывался.

Анастасия Маевская, администратор гостиницы
Фото №1 - Как в Башкирии заселиться в гостиницу в условиях пандемии?

У нас спрашивали, у нас есть QR-коды. Всё имеется. К таким требованиям относимся позитивно. Нужно всем вакцинироваться. Лично моя позиция: чтобы быть здоровым, нужно быть вакцинированным.  

Евгений и Елена, постояльцы гостиницы

Отелям поменьше приходится сложнее. Номера свободны. Но сотрудники связывают это с началом сезона и ждут гостей в ближайшее время. Персонал также прошёл процедуру вакцинации. А вот частные гостевые дома не столь требовательны к постояльцам. Нарушения практически в каждом четвертом мини-отеле.

Если есть – хорошо, если нет, то ссылаются на то, что гостевые комнаты имеют отдельные входы. И якобы посетители не пересекаются. Но данная ситуация не снимает обязанности требовать сертификаты, справки и прочее, поскольку где-то посетители всё равно будут взаимодействовать друг с другом. Может быть, в столовой или на территории.   

Арсений Ромашковцев, советник инспекционного отдела Контрольного управления Главы Республики Башкортостан
Моя терапия

Указ Главы Башкортостана оказался неписан для руководства небольшой гостиницы на окраине Белорецка. До горнолыжной базы отсюда несколько минут езды, и туристов администратор готова заселить без справок о вакцинации.  Полный список отелей проверяющим передали в региональном Госкомитете по туризму. И по итогам рейда не все объекты попали в зелёную зону.

Контрольное управление проверило порядка 20 гостиниц в Белорецком районе. И надо сказать, что в большинстве из них к ограничениям отнеслись с пониманием – мера вынужденная на фоне распространения инфекции.

Судя по количеству ключей у администратора, номерной фонд в этой гостинице занят лишь на 10 процентов. Но в каждом постояльце, соблюдающем требования, сотрудники отеля уверены.

Мы предупреждали их, когда бронировали, что с первого числа, возможно, будем спрашивать сертификаты. У них есть справки, что они привиты.

Лариса Кваснина, сотрудница гостиницы
Фото №2 - Как в Башкирии заселиться в гостиницу в условиях пандемии?

Ещё в одном отеле Белорецка администратор попросила предъявить QR-код о вакцинации сразу же, как проверяющий подошел к стойке. Нам тоже пришлось показать свои сертификаты. По словам персонала, после введения новых ограничений поток туристов снизился. 

У нас должны были ребятишки заехать, горнолыжники. В силу того, что у них нет прививок, нет у тренеров и родителей, многие сейчас отказываются. Гостиница пустует.

Юлия Акманаева, администратор гостиницы

А вот броня на новогодние праздники и зимние каникулы практически полная. Туристы оповещены о новых требованиях и условиях заселения. И в случае отсутствия сертификата о вакцинации ещё есть время его получить. 

Следует отметить готовность граждан соблюдать указ. У многих людей, которые заселялись у нас на глазах в гостиничные комплексы, на руках были сертификаты, либо справки, либо медотвод с ПЦР. В целом ситуация достаточно стабильная.

Арсений Ромашковцев, советник инспекционного отдела Контрольного управления Главы Республики Башкортостан

В Белорецком районе одни из самых низких темпов вакцинации от коронавируса. А вот указ Радия Хабирова местные отельеры исполняют практически идеально. В большинстве случаев стать постояльцем гостиницы без QR-кода или медотвода от прививки не получится. Даже несмотря на открытие горнолыжного сезона. О выявленных случаях нарушений Контрольное управление доложит непосредственно Главе Башкортостана.

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