Как в Башкирии заселиться в гостиницу в условиях пандемии?

С начала декабря заселиться в гостиницы Башкортостана можно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или медотводе с отрицательным ПЦР-тестом. Соответствующий указ подписан Радием Хабировым. Однако для некоторых отельеров прибыль оказалась важнее санитарной безопасности постояльцев. В этом убедилось Контрольное управление главы республики.
Несмотря на выходные, в гостиницах на берегу Яктыкуля немноголюдно. Популярные турбазы в ожидании горнолыжников и новогодних корпоративов. Но попасть на них гости смогут только после вакцинации и предъявления QR-кода. Согласно указу, подписанному Главой Башкортостана, пропуском в гостиницы также служат справка о перенесенном заболевании или медотвод с действующим ПЦР-тестом.
Отелям поменьше приходится сложнее. Номера свободны. Но сотрудники связывают это с началом сезона и ждут гостей в ближайшее время. Персонал также прошёл процедуру вакцинации. А вот частные гостевые дома не столь требовательны к постояльцам. Нарушения практически в каждом четвертом мини-отеле.
Указ Главы Башкортостана оказался неписан для руководства небольшой гостиницы на окраине Белорецка. До горнолыжной базы отсюда несколько минут езды, и туристов администратор готова заселить без справок о вакцинации. Полный список отелей проверяющим передали в региональном Госкомитете по туризму. И по итогам рейда не все объекты попали в зелёную зону.
Контрольное управление проверило порядка 20 гостиниц в Белорецком районе. И надо сказать, что в большинстве из них к ограничениям отнеслись с пониманием – мера вынужденная на фоне распространения инфекции.
Судя по количеству ключей у администратора, номерной фонд в этой гостинице занят лишь на 10 процентов. Но в каждом постояльце, соблюдающем требования, сотрудники отеля уверены.
Ещё в одном отеле Белорецка администратор попросила предъявить QR-код о вакцинации сразу же, как проверяющий подошел к стойке. Нам тоже пришлось показать свои сертификаты. По словам персонала, после введения новых ограничений поток туристов снизился.
А вот броня на новогодние праздники и зимние каникулы практически полная. Туристы оповещены о новых требованиях и условиях заселения. И в случае отсутствия сертификата о вакцинации ещё есть время его получить.
В Белорецком районе одни из самых низких темпов вакцинации от коронавируса. А вот указ Радия Хабирова местные отельеры исполняют практически идеально. В большинстве случаев стать постояльцем гостиницы без QR-кода или медотвода от прививки не получится. Даже несмотря на открытие горнолыжного сезона. О выявленных случаях нарушений Контрольное управление доложит непосредственно Главе Башкортостана.