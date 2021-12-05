Как в Башкирии заселиться в гостиницу в условиях пандемии?

Если есть – хорошо, если нет, то ссылаются на то, что гостевые комнаты имеют отдельные входы. И якобы посетители не пересекаются. Но данная ситуация не снимает обязанности требовать сертификаты, справки и прочее, поскольку где-то посетители всё равно будут взаимодействовать друг с другом. Может быть, в столовой или на территории.

Арсений Ромашковцев, советник инспекционного отдела Контрольного управления Главы Республики Башкортостан