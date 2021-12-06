Стало известно, как в Башкирии будут проходить новогодние представления для детей

Стало известно, как в Башкирии будут проходить новогодние праздничные представления для школьников в период пандемии коронавируса. Об этом рассказала Анна Казак, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора, на оперативном совещании в правительстве.

Роспотребнадзор и представители Министерства образования России разработали доступные рекомендации по соблюдению противоэпидемических мероприятий при проведении торжеств для детей. На праздниках даже могут присутствовать родители. Однако они должны предоставить сертификат о вакцинации или справку о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании.