Стало известно, как в Башкирии будут проходить новогодние представления для детей

Стало известно, как в Башкирии будут проходить новогодние праздничные представления для школьников в период пандемии коронавируса. Об этом рассказала Анна Казак, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора, на оперативном совещании в правительстве.

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Роспотребнадзор и представители Министерства образования России разработали доступные рекомендации по соблюдению противоэпидемических мероприятий при проведении торжеств для детей. На праздниках даже могут присутствовать родители. Однако они должны предоставить сертификат о вакцинации или справку о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции праздничные мероприятия должны проводиться только для одного класса или группы, чтобы исключить встречи в одном помещении детей из разных групп и возможность возникновения новых очагов заболевания.

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора РБ 
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