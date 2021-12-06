Компенсация за изъятый скот и вакцинация: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Компенсации будут до Нового года. Радий Хабиров дал поручение в связи с падежом скота в селе Туркменево Баймакского района. Об этом Глава Башкортостана объявил на оперативном совещании в правительстве республики. Пострадавшие семьи начали получать продуктовые наборы. Какие еще решения приняты на заседании?

Компенсации рассчитают по рыночной стоимости, а выплатят до Нового года. В правительстве Башкортостана обсудили ситуацию в селе Туркменево Баймакского района, где объявлен карантин в связи с обнаружением у животных узелкового дерматита. Это наиболее активно распространяющееся инфекционное заболевание. Всего одно больное животное за 10-14 дней способно заразить всё поголовье и стать причиной настоящей эпидемии. Скот у жителей изъяли. Радий Хабиров дал поручения.

По сути, большой населенный пункт, где проживает более 500 человек, образно говоря, остался без средств к существованию. Я обещал жителям, что до Нового года они получат компенсацию. Это очень важно. Новый год, дети. Я каждый раз переживаю, что из-за наших ограничений мы начали меньше общаться с людьми. На контроль, пожалуйста. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Оперативно отработали, уже сегодня начинают поступать им продуктовые наборы. Чтобы помочь каждой семье, был учтен состав продуктового набора. Плюс туда мы включили продукты «Молочной кухни», которая есть в Сибае, чтобы семьи, дети получили все необходимые продукты. Урал Кильсенбаев, и. о. руководителя администрации Главы Республики Башкортостан

Вакцинацию также обсудили на оперативном совещании. Прививку от коронавируса уже сделали более 2 млн. жителей республики. В Роспотребнадзоре отметили позитивную динамику заболеваемости COVID-19 из-за продления школьных каникул до 14 ноября и строгого входного контроля с участием медицинских инспекторов после возвращения к учёбе. Это позволило значительно снизить число заражений коронавирусом среди детей.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в детских дошкольных учреждениях также находится на контроле управления. Продление осенних каникул возымело положительное влияние. На первой неделе после каникул были введены ограничительные мероприятия только в семи классах школ. Надо отметить, что перед каникулами этот показатель составлял 623 класса. Анна Казак, руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

На реализацию программы «Башкирские дворики» в следующем году направят 1 млрд рублей. Количество дворов, где будут проводить работы по благоустройству, планируется увеличить до 200 территорий. На решение проблем садовых товариществ в Башкортостане потребуется 1,3 млрд рублей. Дачными и садовыми участками владеют более 550 тысяч семей, зарегистрировано почти 1500 садовых некоммерческих товариществ. Радий Хабиров поручил Минсельхозу проработать вопрос о выделении бюджетных средств на отсыпку дорог до садовых товариществ, чтобы начать эти работы летом следующего года.

Продумайте регламент, как мы будем давать эти деньги. У нас до этих работ есть четыре месяца. Вы могли бы, мне кажется, регламент отработать, какие-то деньги положить. Чтобы мы уже летом начали работать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан