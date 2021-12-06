Компенсация за изъятый скот и вакцинация: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Компенсации будут до Нового года. Радий Хабиров дал поручение в связи с падежом скота в селе Туркменево Баймакского района. Об этом Глава Башкортостана объявил на оперативном совещании в правительстве республики. Пострадавшие семьи начали получать продуктовые наборы. Какие еще решения приняты на заседании?
Компенсации рассчитают по рыночной стоимости, а выплатят до Нового года. В правительстве Башкортостана обсудили ситуацию в селе Туркменево Баймакского района, где объявлен карантин в связи с обнаружением у животных узелкового дерматита. Это наиболее активно распространяющееся инфекционное заболевание. Всего одно больное животное за 10-14 дней способно заразить всё поголовье и стать причиной настоящей эпидемии. Скот у жителей изъяли. Радий Хабиров дал поручения.
Вакцинацию также обсудили на оперативном совещании. Прививку от коронавируса уже сделали более 2 млн. жителей республики. В Роспотребнадзоре отметили позитивную динамику заболеваемости COVID-19 из-за продления школьных каникул до 14 ноября и строгого входного контроля с участием медицинских инспекторов после возвращения к учёбе. Это позволило значительно снизить число заражений коронавирусом среди детей.
На реализацию программы «Башкирские дворики» в следующем году направят 1 млрд рублей. Количество дворов, где будут проводить работы по благоустройству, планируется увеличить до 200 территорий. На решение проблем садовых товариществ в Башкортостане потребуется 1,3 млрд рублей. Дачными и садовыми участками владеют более 550 тысяч семей, зарегистрировано почти 1500 садовых некоммерческих товариществ. Радий Хабиров поручил Минсельхозу проработать вопрос о выделении бюджетных средств на отсыпку дорог до садовых товариществ, чтобы начать эти работы летом следующего года.
На оперативном совещании выступила министр труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова. Она рассказала о новациях для пенсионеров, которые начнут действовать со следующего года. В республике появится новая должность – социальный координатор. Речь идет о принципе «бесшовности» сопровождения, когда человек, которому необходим уход, из рук медиков попадает в руки соцработников и продолжает реабилитацию уже под их присмотром. Теперь государство узнает об этой категории граждан не по заявительному принципу, а выявительному.