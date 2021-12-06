Меценат из Башкирии помог 20 семьям собрать детей в школу

Меценат из Мелеуза помог 20 семьям собраться в школу. Марат Валеев много лет оказывает материальную поддержку жителям своего города. И в этом году мужчина подал заявку на участие в республиканском проекте «Атайсал». В частности, он помогает семьям собрать детей в школу и оснастил ковид-госпиталь защитными костюмами.
Математика – один из тех предметов, что даются Алмазу Алсынбаеву сложнее всего. Несмотря на это, мальчик учится старательно. По всем предметам у четвероклассника пятерки.
У Алмаза есть две сестры. Одна учится в колледже, другая – в седьмом классе. В этот раз собраться к учебному году детям помогли в рамках проекта «Атайсал». Для их мамы Альфии это огромная поддержка. Быть родителем в многодетной семье нелегко, признается женщина. Сама она работает в школе учителем начальных классов.
Здесь находится инфекционное отделение городской больницы. Раньше был ковид-госпиталь. Весной сотрудникам понадобились защитные костюмы. Их приобрели больнице благодаря проекту «Атайсал». Также в учреждение поступил и дыхательный аппарат.
Меценатом проекта «Атайсал» стал житель Мелеуза, владелец центрального рынка Марат Валеев. Он занимаются благотворительностью и материальной поддержкой организаций города уже более десяти лет. В этом году его коллеги предложили запустить свои программы в рамках проекта «Атайсал».
В планах Марата Валеева – благоустраивать город. В этом году он с коллегами уже принимал участие в экологических акциях. С наступлением весны мужчина собирается и дальше озеленять Мелеуз.