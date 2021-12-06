Меценат из Башкирии помог 20 семьям собрать детей в школу

Меценат из Мелеуза помог 20 семьям собраться в школу. Марат Валеев много лет оказывает материальную поддержку жителям своего города. И в этом году мужчина подал заявку на участие в республиканском проекте «Атайсал». В частности, он помогает семьям собрать детей в школу и оснастил ковид-госпиталь защитными костюмами.

Математика – один из тех предметов, что даются Алмазу Алсынбаеву сложнее всего. Несмотря на это, мальчик учится старательно. По всем предметам у четвероклассника пятерки.

Больше всего люблю физкультуру и технологию. Люблю делать физические упражнения. Алмаз Алсынбаев, ученик школы №4 г. Мелеуза

У Алмаза есть две сестры. Одна учится в колледже, другая – в седьмом классе. В этот раз собраться к учебному году детям помогли в рамках проекта «Атайсал». Для их мамы Альфии это огромная поддержка. Быть родителем в многодетной семье нелегко, признается женщина. Сама она работает в школе учителем начальных классов.

Канцелярские товары в период обучения нужны, постоянно покупаем все необходимое. Альфия Алсынбаева, учитель начальных классов школы №4 г. Мелеуза

В рамках этого проекта мы плотно работаем при подготовке образовательного учреждения к новому учебному году. Иван Зайцев, директор школы №4 г. Мелеуза

Здесь находится инфекционное отделение городской больницы. Раньше был ковид-госпиталь. Весной сотрудникам понадобились защитные костюмы. Их приобрели больнице благодаря проекту «Атайсал». Также в учреждение поступил и дыхательный аппарат.

Первое время был дефицит защитных костюмов, сейчас их достаточно. В то время эта помощь была бесценна. Альфия Даутова, заведующая инфекционным отделением Мелеузовской центральной районной больницы

Меценатом проекта «Атайсал» стал житель Мелеуза, владелец центрального рынка Марат Валеев. Он занимаются благотворительностью и материальной поддержкой организаций города уже более десяти лет. В этом году его коллеги предложили запустить свои программы в рамках проекта «Атайсал».

Не умею отказать, когда просят. Стараюсь помочь. Марат Валеев, участник проекта «Атайсал»