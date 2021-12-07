В России с 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2022 года в России увеличиться минимальный размер оплаты труда. МРОТ составит 13 890 рублей.
Соответствующее постановление утвердил президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее МРОТ должен был повыситься до 13 617 рублей. Однако Владимир Путин предложил внести поправку и увеличить минимальный размер оплаты труда до 13 890 рублей.
Как отмечал Путин, увеличение МРОТ «повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики».