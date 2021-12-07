В России с 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2022 года в России увеличиться минимальный размер оплаты труда. МРОТ составит 13 890 рублей.

Фото №1 - В России с 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда

Соответствующее постановление утвердил президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее МРОТ должен был повыситься до 13 617 рублей. Однако Владимир Путин предложил внести поправку и увеличить минимальный размер оплаты труда до 13 890 рублей.

Как отмечал Путин, увеличение МРОТ «повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики».

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