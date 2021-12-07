В Башкирии планируют запустить проект долговременного ухода за пожилыми

В республике в 2022 году планируется запуск пилотного проекта, подразумевающего создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Об этом сообщили в региональном Минтруде.
Модель уже апробировали, обучили сиделок. В текущем году участниками проекта стали более 500 жителей Уфы, из них 87 человек получают уход не менее 28 часов еженедельно. Все они находятся у себя дома.
По плану проект охватит ещё 250 уфимцев, а также 30 подопечных Республиканского геронтологического центра. Пожилые и инвалиды смогут рассчитывать на уход в объёме от 7 до 28 часов в неделю.