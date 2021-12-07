Стало известно, какой в Башкирии будет минимальная зарплата труда в 2022 году

Президент России подписал закон о повышении минимального размере оплаты труда в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С 1 января 2022 года размер МРОТ увеличиться до 13 890 рублей. В Башкирии с учётом уральского коэффициента МРОТ составит 15 973,5 рублей.
Владимир Путин отметил, что в проекте федерального бюджета была заложена индексация 2,5%, но этого недостаточно и нужно поднять ее опережающими темпами по отношению к инфляции — на 8,6%. Увеличение МРОТ «повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям».