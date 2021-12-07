Northern factory: одежда и домашний текстиль с национальным колоритом в Уфе

Для нас это семейный магазин, потому что мы выбираем здесь одежду для всей семьи. Можно выбрать и мужское, и женское, и детское, потому что очень красивая еще детская коллекция. И конечно, мы не только покупаем здесь спортивную одежду, я, допустим, с удовольствием ношу платья и пиджаки. Приходите все и всей семьей в этот прекрасный салон.

Наталья и Аскар Абдразаковы