Northern factory: одежда и домашний текстиль с национальным колоритом в Уфе

В бутике «Северная
фабрика» поступления к Новому году. Авторская коллекция одежды, а также
домашний текстиль с национальным колоритом.
В преддверии Нового года
многим хочется приобрести для себя и своих близких качественные и хорошие
подарки. Northern factory – отличный выбор для покупки новогодних вещей.
Для
нас это семейный магазин, потому что мы выбираем здесь одежду для всей семьи.
Можно выбрать и мужское, и женское, и детское, потому что очень красивая еще
детская коллекция. И конечно, мы не только покупаем здесь спортивную одежду, я,
допустим, с удовольствием ношу платья и пиджаки. Приходите все и всей семьей в
этот прекрасный салон.Наталья и Аскар Абдразаковы
Привлекает покупателей
хорошее качество одежды и домашнего текстиля, а также дизайны.
Я
достаточно часто захожу в этот магазин, чтобы посмотреть подарки своим близким
и себе тоже что-то присмотреть. Сейчас Новый год, подарки выбрать для себя и
близких.Евгения Суркова, покупатель
Вся продукция Northern
factory производится на фабрике в Башкортостане.
Мы
предлагаем широкий ассортимент пледов и подушек, в классическом исполнении и с
колоритным орнаментом. Стильные кардиганы, а также одежду для дома и отдыха.
Наши изделия создают поистине домашний уют и будут отличным подарком для ваших
близких. Приглашаем вас за покупками.Дарья Меркулова, продавец-консультант
Бутик Northern factory
находится в Уфе, в отеле Crowne Plaza, на втором этаже.