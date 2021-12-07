Northern factory: одежда и домашний текстиль с национальным колоритом в Уфе

В бутике «Северная фабрика» поступления к Новому году. Авторская коллекция одежды, а также домашний текстиль с национальным колоритом.

В преддверии Нового года многим хочется приобрести для себя и своих близких качественные и хорошие подарки. Northern factory – отличный выбор для покупки новогодних вещей.

Для нас это семейный магазин, потому что мы выбираем здесь одежду для всей семьи. Можно выбрать и мужское, и женское, и детское, потому что очень красивая еще детская коллекция. И конечно, мы не только покупаем здесь спортивную одежду, я, допустим, с удовольствием ношу платья и пиджаки. Приходите все и всей семьей в этот прекрасный салон.

Наталья и Аскар Абдразаковы
Фото №1 - Northern factory: одежда и домашний текстиль с национальным колоритом в Уфе

Привлекает покупателей хорошее качество одежды и домашнего текстиля, а также дизайны.

Я достаточно часто захожу в этот магазин, чтобы посмотреть подарки своим близким и себе тоже что-то присмотреть. Сейчас Новый год, подарки выбрать для себя и близких.

Евгения Суркова, покупатель

Вся продукция Northern factory производится на фабрике в Башкортостане.

Пенальти

Мы предлагаем широкий ассортимент пледов и подушек, в классическом исполнении и с колоритным орнаментом. Стильные кардиганы, а также одежду для дома и отдыха. Наши изделия создают поистине домашний уют и будут отличным подарком для ваших близких. Приглашаем вас за покупками.

Дарья Меркулова, продавец-консультант

Бутик Northern factory находится в Уфе, в отеле Crowne Plaza, на втором этаже.

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