Отпечатки пальцев можно будет отправить через приложение

Министерство цифрового развития подготовило поправки, которые позволят передавать биометрические данные пользователей через приложения. Документ могут рассмотреть в Госдуме уже на следующей неделе.

Тем, кто решится на отправку своих данных, будут доступны эксклюзивные цифровые операции. Пока что пользователи смогут оплачивать проезд, заключать сделки и проводить денежные операции без визита в банк.