В Башкирии с нового года вырастут взносы на капремонт

Жителей Башкирии предупреждают о росте взноса на капремонт. Повышение суммы ожидается уже с 1 января 2022 года.
Как сообщает Регоператор капитального ремонта имущества в многоквартирных домах, сумма взноса вырастет на 4%. Следовательно, сумма будет составлять 7,46 рублей за квадратный метр для многоквартирных домов до 6 этажей и 8,10 – для домов выше.
В целом в республиканскую программу капитального ремонта на период с 2014 по 2052 года включено 17 023 многоквартирных дома. За прошедший год капитальный ремонт был проведен в 941 доме.