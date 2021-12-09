В Башкирии с нового года вырастут взносы на капремонт

Жителей Башкирии предупреждают о росте взноса на капремонт. Повышение суммы ожидается уже с 1 января 2022 года.

Как сообщает Регоператор капитального ремонта имущества в многоквартирных домах, сумма взноса вырастет на 4%. Следовательно, сумма будет составлять 7,46 рублей за квадратный метр для многоквартирных домов до 6 этажей и 8,10 – для домов выше.