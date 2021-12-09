В Башкирии впервые за несколько месяцев менее 600 суточных заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
Так, в Башкирии за последние сутки впервые за два месяца выявили менее 600 заболевших коронавирусом. Диагноз подтвердился у 589 человек. За всё время пандемии коронавирус выявили у 112 106 человек. С выздоровлением выписали 623 пациента (101 080), скончался – 31 (3856).
В России за сутки коронавирус выявили у 30 209 человек (9 925 806), выздоровели – 35 794 (8 637 861), скончались – 1181 (286 004).