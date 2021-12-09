В Башкирии впервые за несколько месяцев менее 600 суточных заболевших коронавирусом

Так, в Башкирии за последние сутки впервые за два месяца выявили менее 600 заболевших коронавирусом. Диагноз подтвердился у 589 человек. За всё время пандемии коронавирус выявили у 112 106 человек. С выздоровлением выписали 623 пациента (101 080), скончался – 31 (3856).